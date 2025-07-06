أعلنت Esports World Cup Foundation (EWCF) عن شراكة عالمية تمتد لثلاث سنوات مع RiotGames، تشمل انضمام لعبة VALORANT رسميًا إلى تشكيلة Esports World Cup (EWC) 2025 كما ستعود كل من League of Legends وTeamfight Tactics لعام آخر من المنافسة على أعلى مستوى.

خطوة كبرى نحو مستقبل الألعاب التنافسية

لا تُعد هذه الشراكة مجرد إعلان، بل تمثل التزامًا حقيقيًا بمستقبل الرياضات الإلكترونية على المستوى العالمي. وبالنسبة لي كمُتابع لعناوين Riot منذ بداياتها، فإن رؤية هذه الألعاب تتصدر المشهد في الرياض أمر يبعث على الحماس.

ستظهر VALORANT لأول مرة في EWC خارج نظام VCT، بينما ستستضيف League of Legends حدثًا دوليًا ضخمًا، وستُسلط TFT الضوء على أفضل اللاعبين ضمن تنسيق فرق فريد.

توسيع الأثر العالمي للرياضات الإلكترونية

مع تأكيد إقامة 23 بطولة ضمن 22 عنوانًا حتى الآن، يهدف EWC 2025 إلى أن يكون الحدث الأضخم في تاريخ الرياضات الإلكترونية. وتشمل الألعاب أنواعًا مختلفة مثل FPS، وMOBA، وBattle Royale، و Strategy، وFighting Games.

إضافة VALORANT تعزز مكانة EWC كمركز رئيسي لألعاب النخبة. وتضمن هذه الاتفاقية التي تمتد لثلاث سنوات وجود أكبر ألعاب Riot على الساحة العالمية لسنوات قادمة.

بداية مبكرة للتعاون التجاري

كجزء من الاتفاق، سيتم ربط EWCF تجاريًا بالدورات الكبرى التابعة لـ Riot، مثل LoL Esports، وVALORANT Champions Tour، و TFT 2025. بدأ تعاون EWC وRiot Games رسميًا خلال بطولة VCT Masters Bangkok في 20 فبراير 2025، حيث تم إطلاق أنشطة ميدانية تحمل علامة EWC التجارية ضمن أحداث Riot العالمية المقامة على أرض الواقع، مما يعزز حضور الرياضات الإلكترونية العالمية ويزيد من التفاعل مع جمهور ألعاب Valorant وLeague of Legends

تأثير Riot الثقافي يحصل على اعتراف عالمي

أشاد Fabian Scheuermann، رئيس الألعاب في EWCF، بدور Riot في تشكيل مشهد الرياضات الإلكترونية الحديث:

«مع بطولة العالم الأسطورية لـ League of Legends، وتعاونات VALORANT الثقافية، وفعاليات TFT التي يقودها المجتمع، نجحت Riot في بناء منظومة تتجاوز نطاق المنافسة فقط. من خلال جلب هذه العناوين إلى Esports World Cup، فإننا لا نحتفي فقط بأعلى مستويات اللعب - بل نُوسع معًا حركة الترفيه الإلكتروني عالميًا».

كلماته تعكس ما يشعر به الكثير في مجتمع الألعاب، وأنا من بينهم - تأثير Riot يتجاوز حدود الألعاب.

لحظات أسطورية تعود إلى الرياض

العام الماضي، حققت League of Legends لحظة استثنائية، عندما فاز T1 بقيادة Lee «Faker» Sang- hyeok بالنهائي أمام 12.5 مليون مشاهد.

أما في TeamfightTactics، فقد فاز فريق WolvesEsports على T1 بنتيجة 3–1، بقيادة اللاعب Li «LiShao» Chengyu.

EWC 2025: احتفال بثقافة الرياضات الإلكترونية

مرة أخرى، ستستضيف الرياض فعاليات Esports World Cup 2025، لتجمع مجتمعات اللاعبين من مختلف أنحاء العالم. من المتابع العادي إلى المشجع المتحمس، هناك ما يناسب الجميع.