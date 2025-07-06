أعلنت Esports World Cup Foundation (EWCF) عن شراكة إستراتيجية مع OBSBOT، حيث تم تعيينها كمزود الكاميرات والكاميرات الخاصة بالبث الرسمي لـ EWC 2025. تستمر هذه الشراكة لمدة عامين، وتقدم تقنيات كاميرات الذكاء الاصطناعي المتطورة على واحدة من أكبر منصات الرياضات الإلكترونية في العالم.

رفع مستوى بث الرياضات الإلكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعي بصفتي صانع وإعلامي محتوى، أعلم مدى أهمية الصور عالية الجودة. تعد كاميرات OBSBOT المدعومة بالذكاء الاصطناعي بأداء متقدم يعيد تعريف تجربة المشاهدين للمباريات وكيفية سرد القصص من قبل المبدعين.

سيتم استخدام كاميرا Tail 2 ذات التتبع الذكي وكاميرا الويب Tiny 2في مناطق اللاعبين، مناطق البث، والتفعيل الحي. يضمن هذا الإعداد تغطية سينمائية سلسة مع تقليل الحاجة للتعديلات اليدوية.

ربط الابتكار التقني الصيني بالرياضات الإلكترونية العالمية تمثل هذه الشراكة تقوية الروابط بين EWC وسوق الألعاب المتنامي سريعًا في الصين. من خلال دمج الابتكار الصيني في منافسة عالمية، يهدف EWC إلى جمع الجماهير والثقافات التقنية معًا.

وفقًا لـ EWCF، تدعم هذه الخطوة إستراتيجيتها الأوسع في توحيد منظومات الرياضات الإلكترونية وتعزيز المحتوى عبر الحدود.

رؤية مشتركة للسرد والاحتفال

عبّر Mohammed Al Nimer، المدير الأول للمبيعات في EWCF، عن حماسه قائلاً: «شراكتنا مع OBSBOT في صلب رؤيتنا. تقنيتها المتقدمة تلتقط العواطف والحدة التي تميز المنافسات الإلكترونية. نحن متحمسون لرفع المستوى مرة أخرى». وبصراحة، أنا أتفق تمامًا مع هذا الرأي؛ إذ إن التكنولوجيا المتقدمة لا تُسهم فقط في تحسين جودة الإنتاج في فعاليات الرياضات الإلكترونية، بل إنها أيضًا تُسهِم بشكل كبير في تعزيز تجربة المشاهد، وتقريب الجمهور من الحدث بطريقة أكثر تفاعلًا وواقعية، خصوصا في البطولات الكبرى مثل Esports World Cup.

أجهزة OBSBOT التي تغير قواعد اللعبة

تقدم كاميرا Tail 2دقة 4K وتتبع AI 2.0، لتوفر لقطات سلسة واحترافية مثالية للأحداث الحية. كما تتكامل مع أدوات احترافية مثل.NDI أما كاميرا الويب Tiny 2 فتمزج بين فيديو واضح وتتبع فائق الذكاء، مثالية للبث المباشر الذي يحتاج إلى إعدادات ذكية وسريعة الاستجابة.

معًا، تساعد هذه الأجهزة اللاعبين والمبدعين على التركيز في اللعب، بينما تتولى OBSBOT بقية التفاصيل.

تمكين الجيل القادم من المبدعين

شرحLiu Bo، الرئيس التنفيذي والمؤسس لـ OBSBOT، المهمة الأعمق قائلاً: «يمنحنا Esports World Cupمنصة مثالية لتمكين موجة جديدة من المبدعين. نحن لا نلتقط اللحظات فقط، بل نساعد اللاعبين على مشاركة رحلاتهم وإلهام الجماهير في كل مكان». هذه الرسالة تتوافق مع رؤيتي ورؤية الكثيرين. صانعو المحتوى اليوم هم رواة القصص غدًا.

EWC 2025: أكبر احتفال بالرياضات الإلكترونية حتى الآن سيعود Esports World Cup 2025 إلى الرياض – المملكة العربية السعودية، ويُقام في الفترة من7 يوليو إلى 24 أغسطس. مع 25 بطولة عبر 24 لعبة وجوائز تزيد على 70 مليون دولار ما يعادل 262,500,000 ريال سعودي، يعد الحدث بتجارب لا تُنسى.

سيشارك أكثر من 2000 لاعب نخبة و200 نادٍ من أكثر من 100 دولة أمام جمهور عالمي، بالإضافة إلى المباريات، سيتمتع الجمهور بمقاهي أنمي، مناطق الكوسبلاي، الموسيقى الحية، أروقة الألعاب القديمة، والمزيد.