تابعت مؤخرًا جدلًا متصاعدًا يهز مشهد VALORANTمن المستوى الثاني في أمريكا الشمالية. وقد أصدرت RiotGames ردًا رسميًا على الاتهامات المتزايدة المتعلقة بالتلاعب في نتائج المباريات، والغش، وانتهاك النزاهة داخل منافسات Challengers NA.

بيان من رئيس VALORANT Esportsالعالمي في Riot

Leo Faria، الرئيس العالمي لـ VALORANT Esports، تناول الموضوع من خلال حساب VCT X، مؤكدًا أن RiotGames تأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد. وبحسب Faria، بدأت Riot في جمع المعلومات فور ظهور التقارير في أوائل مايو.

ولتعزيز العملية، استعانت RiotGames بعدة شركاء في النزاهة، بما في ذلك IBIA و Sportradarو GRID، بهدف إجراء تحقيق شامل وشفاف، وحتى الآن، لم تؤكد Riot وجود أدلة قاطعة.

التحقيق بعناية

قال Faria: «نحن نتحقق من كل الادعاءات بدقة». وأضاف أن مساهمات المجتمع مرحب بها، لكن فقط الأدلة الموثوقة هي التي ستُعتمد في اتخاذ القرارات. وأكد أهمية المبلغين عن المخالفات ووعي المجتمع، لكنه ذكّر بأن الإجراءات القانونية يجب أن تكون أولوية.

كما شجعت Riot أي شخص لديه معلومات مؤكدة على الإبلاغ عنها مباشرة. وقال البيان: «إذا اقترب منك أحد بمعلومات تتعلق بسوء السلوك، لا تتفاعل - أبلغ عنها فورًا». أعجبتني شخصيًا هذه المقاربة، فهي تقدم نموذجًا قويًا للتعامل المهني مع قضايا معقدة.

بداية الجدل: فيديو Gares الكاشف

تصاعدت الأزمة بعد أن نشر Sean Gares، المدير العام لفريق Shopify Rebellion، فيديو بعنوان «الجانب المظلم للعبة VALORANTالتنافسية»، ركّز فيه على مستخدم يُدعى «bray»، متهمًا إياه بدفع أموال للاعبين لتعمّد خسارة المباريات. كما ربطه بمجموعات مرتبطة بالعملات المشفّرة يُشاع أنها تُدار من قبل شخصية تُعرف باسم Cooker.

وقد نفى الطرفان التهم الموجهة إليهما، حيث كتب bray: «لم أفعل أي شيء، لا علاقة لي بأي من هذا، توقفوا عن النشر عني». بينما غرد Cooker قائلاً: «إنه لا ينخرط في أي تلاعب أو شيء من هذا القبيل».

اتهامات تطال لاعبين محترفين

قدّم Gares أيضًا ما يعتقد أنه أدلة محتملة تشير إلى تورط Adam «Fair» Elharoun وBob «Bob» Tran، واللذَين يلعبان حاليًا مع.FlyQuest RED ووفقًا له، فإنهما تعمّدا خسارة مباراة ضد Burger Boys وغشّا في مباراة أخرى ضد Shopify Rebellion.

كما ذكر أن هناك فريقين آخرين ربما يكونان متورطين، لكنه اختار عدم تسميتهما، مشيرًا إلى رغبته في «حماية الأشخاص».

رد فعل FlyQuest RED

ردًا على الاتهامات، قرر فريق FlyQuest RED استبعاد Bob مؤقتًا. وسيلعب الفريق بلاعب بديل أثناء إجراء تحقيق داخلي. وجاء في بيان الفريق: «لقد تم إبلاغنا بالموقف وسنأخذ الوقت اللازم لتقييم كل شيء».

لكن هذا القرار أثار انتقادات من مجتمع اللعبة، حيث أشار البعض إلى أن لاعب Marvel Rivals المعروف باسم Cooper ‘coopertasti ما زال ضمن تشكيلة FlyQuest، رغم تصريحاته الهجومية التي تضمنت إساءات ترانسفوبية وتمييزًا ضد النساء.

نظرة إلى المستقبل

مع استمرار التحقيق، تتركز الأنظار على تصرفات الأفراد والمنظمات المعنية. وتبدو مقاربة Riot متزنة، ونأمل أن تؤدي إلى حل عادل. ومع النمو المتسارع لصناعة الرياضات الإلكترونية، لا بد من أن تظل نزاهة المنافسة أولوية قصوى.