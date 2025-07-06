قامت جهة تنظيم البطولة، BLAST، بالرد على الانتقادات المتزايدة بشأن قرارها الأخير باستبدال فريق BESTIA بفريق LegacyEsports في بطولة Counter-Strike 2 (CS2) Major القادمة في Austin، Texas.

انفجر الجدل بعد استبعاد الفريق الأرجنتيني بسبب مشاكل تأشيرات غير محلولة لاثنين من لاعبيه. ومع تطورات القصة، تابعت الموضوع عن قرب، وفوجئت بسرعة تصاعد التوتر.

Missed deadline وموافقة Valve

وفقًا لبيان رسمي من BLAST نُشر عبر EsportsInsider، فشل فريق BESTIAفي الوفاء بموعد تأكيد الحصول على التأشيرات بتاريخ 21 مايو. أوضحت الجهة المنظمة أن الموعد النهائي كان في تمام الساعة5:00 مساءً بتوقيت CEST، ولكن في ذلك الوقت، لم يكن لدى اللاعبين Martín ‘tomaszin’ Cornaو Luciano ‘luchov’ Herrera تأشيرات سارية بعد.

وأضافت BLAST أن قرار استبعاد BESTIA واستبداله قد تم تأكيده من قبل Valve وكما هو متوقع، لم يرض هذا القرار الجماهير وبعض أعضاء المجتمع.

BESTIA ترد عبر الإنترنت

بعد الإعلان عن الاستبدال مباشرة، ردّت BESTIAبقوة على وسائل التواصل الاجتماعي. أصرّ الفريق على أن لاعبيه سيكون لديهم التأشيرات قبل انطلاق المرحلة الأولى من البطولة في3 يونيو. وفي منشور لاحق، اتهمت BESTIAجهة BLAST بتجاهل التواصل، وأكدت أن جميع الوثائق المطلوبة كانت مكتملة.

هذا الوضع حظي بدعم واسع. من أبرز المؤيدين كانIlya ‘M0NESY’ Osipov، نجم CS2المعروف، الذي تساءل علنًا عن مدى صحة القرار.

Legacy ستشارك في Austin

رغم الغضب الجماهيري، تمسكت BLAST بقرارها. وأكّدت أن فريق LegacyEsports سيحلّ محل BESTIA رسميًا. من المقرر أن يواجه Legacy فريق Lynn Vision الصيني في الجولة الافتتاحية.

حتى الآن، لم تُظهر BLASTأي نية للتراجع عن قرارها. ويبدو أن موقفها واضح: التأشيرات المؤكدة فقط هي التي تُحتسب المقابلات المجدولة أو النوايا الحسنة.

BLAST توضح الجدول الزمني

في بيانها، قالت BLAST إنها بقيت على تواصل مع BESTIA طوال عملية التأشيرات. وذكر أحد ممثليها: «قدّمنا العديد من المتابعات والدعم وخطابات دعوة محدثة». وأضاف أنه حتى الموعد النهائي في21 مايو، لم تكن التأشيرات المطلوبة قد صدرت بعد.

ووفقًا لما ذكره المنظم، أبلغت BESTIAالجهة المنظمة في الساعة 1:20 مساءً بتوقيت CEST أن التأشيرات يمكن الحصول عليها بحلول 26 أو 27 مايو، بعد مقابلات طارئة تم تحديدها في 22و23 مايو.

ومع ذلك، ردّت BLAST بأن تلك كانت مجرد مواعيد مقابلات، وليست تأشيرات مؤكدة. وبالتالي، فإن الفريق لا يستوفي شروط البطولة.

ما القادم؟

من المثير للاهتمام أن المدير التنفيذي Alejandro ‘PapoMC’ Lococo لـ BESTIA، لمح إلى تطورات جديدة. حيث أعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن «معلومة مهمة جدًا» ستُنشر بتاريخ 22 مايو.

ورغم أن النتيجة قد لا تتغير بالنسبة لـ Austin، إلا أن القصة الكاملة لا تزال في طور التبلور. سأواصل متابعة ما ستكشفه BESTIA لاحقًا. وفي هذه الأثناء، يظل الجدل قائمًا داخل المجتمع حول ما إذا كان القرار عادلًا - أم متسرعًا.