كشف الباحثون خلال فعاليات جمعية السكري الأمريكية عن تقدم طبي واعد لعلاج السكري من النوع الثاني، يتمثل في إطلاق حقنة أسبوعية بديلة للحقن اليومية بالإنسولين. وأظهرت دراسات إكلينيكية أن إنسولين efsitora alfa من إنتاج (إيلي ليلي) -المعروف أيضاً باسم LY3209590- يتمتع بفعالية مماثلة للحقن اليومية التقليدية مثل إنسولين دي، مع راحة أكبر للمريض.وشملت تجارب المرحلة الثالثة نحو 1,000 شخص بالغ مصاب بالسكري من النوع الثاني، أظهرت نتائجها أن الحقن الأسبوعية أظهرت تحكّماً ملحوظاً بمستوى HbA1c، وهو المعيار الذهبي لضبط السكر، دون زيادة ملحوظة في مخاطر انخفاضه مقارنة بالأساليب التقليدية. وبهذه الابتكارات، يُتوقع أن يتحسن التزام المرضى بالعلاج على المدى الطويل، نظراً لسلاسة استخدام الحقن مقارنة بالروتين اليومي.تُعد هذه الخطوة ثمرة جهود متواصلة لتفادي مضاعفات حقن الإنسولين اليومي وتحسين نوعية حياة مرضى السكري، فيما يواصل العلماء تطوير عقاقير طويلة الأمد مماثلة مثل إنسولين icodec («Awiqli») بجرعة مرة في الأسبوع، والذي أُقرّ في كندا والاتحاد الأوروبي 2024م.