بعد سنوات من المحاولات والطموحات التي لا تعرف المستحيل أو الانكسار، سجل صقورنا أمس، إنجازاً تاريخياً بتحقيق «فالكونز» لقب ميجر روكيت ليق؛ ليصبح أول فريق عربي يحقق إنجازاً عالمياً كبيراً في الرياضات الإلكترونية.ففي نهائي مثير واجه «فالكونز» فريق «ديغنيتاس» الخصم القوي، وسط ترقب عالمي من جماهير اللعبة، وجاءت البداية لمصلحة «ديغنيتاس»، الذين تقدموا بالنتيجة وحسموا المباراة الأولى لصالحهم، لكن الصقور عادوا بقوة من خلال الرد في المباراة الثانية، حيث سجل اللاعب «كيلرز» هدفين مبكرين، وتبعه زميله «ترك» بالهدف الثالث، قبل أن يسجل «استيزي» الهدف الوحيد لديغنيتاس لتنتهي المباراة لصالح الصقور بنتيجة 1/3 ويستعيد توازنه بالنهائي.وفي المباراة الثالثة افتتح لاعب فريق فالكونز «كيلرز» التسجيل في مرمى ديغنيتاس، واستطاع اللاعب «جوريز» معادلة النتيجة لصالح ديغنيتاس قبل نهاية الوقت، لينتقل الفريقان للوقت الإضافي، وتألق «كيلرز» وسجل الهدف الحاسم لينتهي اللقاء بفوز فالكونز.وفي المباراة الرابعة التي شهدت الإثارة والندية نجح «روص» في صنع الهدف الأول بتمريرة خرافية لـ «كيلرز» الذي لم يتوان في التسجيل، ثم أضاف «كيلرز» الهدف الثاني لديغنيتاس قبل صافرة النهاية ليتقدم فالكونز بثلاثة انتصارات مقابل انتصار وحيد لديغنيتاس.وفي المواجهة الخامسة والحاسمة، والتي حبست أنفاس الجماهير الحاضرة، واصل «كيلرز» تألقه وسجل هدف التقدم، ولكن «جوريز» نجح في إدراك التعادل وأضاف الهدف الثاني لديغنيتاس، ورفض «روص» نتيجة التعادل بإنقاذ رائع، ومن ثم أتبعه «كيلرز» بالهدف الثالث، إلا أن «جوريز» استطاع تسجيل الهدف الثالث ليعادل نتيجة المباراة، لينتقل الفريقان إلى الوقت الإضافي، الذي ظهر فيه البطل التاريخي «كيلرز» مجدداً وسجل هدف الفوز لفريقه، ليعلن تتويج فالكونز رسمياً بلقب الميجر رالي في إنجاز تاريخي غير مسبوق، وبعد الأداء التاريخي حصل «كيلرز» على جائزة أفضل لاعب في البطولة في تتويج مستحق لموهبته الكبيرة.الانتصار الكبير لفريق فالكونز لا يعتبر إنجازاً رياضياً فحسب، بل رسالة واضحة بأن الطموح السعودي قادر على الوصول إلى أعلى منصات التتويج بفوز يعزز مكانة السعودية كبيئة رائدة في تنظيم الرياضات الإلكترونية.