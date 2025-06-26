أعلنت Ubisoft رسميًا عن شراكة حماسية مع Xbox Game Pass، منصة الاشتراك الشهيرة من Microsoft. تمتد هذه الشراكة على مدار موسم 2025، وتشمل دعمًا متكاملاً للعبة Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X وبرنامج الرياضات الإلكترونية BLAST R6.

انطلاقة قوية من ريو دي جانيرو

تنطلق الشراكة خلال فعالية Reload 2025 في مدينة ريو دي جانيرو، التي تمثل أول محطة تنافسية للعبةRainbow Six Siege X ومن الآن فصاعدًا، يمكن للمشجعين توقع دمج متقدم لخدمة Game Pass في عدة لحظات بارزة من موسم.BLAST R6

من بين هذه اللحظات، تبرز منافسة Major لشهر نوفمبر، وبطولة Six Invitational 2026، حيث سيلاحظ اللاعبون حضورًا مميزًا للعلامة التجارية الخاصة بـ.Game Pass

فعاليات مجتمعية وتجارب حصرية

على مدار الموسم، ستقدّم Ubisoftو Xbox Game Pass أنشطة مجتمعية خاصة، ومناطق لعب مخصصة خلال البطولات الإلكترونية الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن اللاعبون من مقابلة صنّاع المحتوى المفضلين لديهم من خلال جلسات حصرية وعمليات توزيع هدايا فريدة.

بصفتي لاعبًا يتابع هذه السلسلة منذ سنوات، أجد أن هذه المبادرات تمنحنا نحن المجتمع فرصًا أقرب للتفاعل والمشاركة.

مزايا خاصة لمشتركي Game PassUltimate

ابتداءً من يونيو 2025، سيحصل أعضاء Game PassUltimate على مزايا فريدة داخل لعبةRainbow Six Siege X. كما ستُطرح عروض جديدة بشكل مستمر خلال الموسم، وذلك للاحتفال بأهم المحطات التنافسية.

ورغم انطلاق المزايا مع المشتركين في باقة Ultimate، إلا أن الخطة تشمل توسعة هذا الدعم مستقبلًا ليشمل شرائح أوسع من المستخدمين.

تصريحات رسمية تؤكد أهمية التعاون

صرّح فرانسوا إكزافييه دانييل، نائب رئيس Ubisoft لشؤون الرياضات الإلكترونية، قائلاً:

«نحن متحمسون للعمل مع Game Pass لنرتقي بالتجربة الكاملة داخل Rainbow Six Siege X. بفضل دعم BLAST، نمتلك الوسائل لتقديم مزايا محسّنة ومحتوى متميز للجمهور العالمي.»

أما كريس لي، نائب رئيس Xbox، فقد أضاف:

«هدفنا هو تقديم المزيد من القيمة لمشتركي Game Pass حول العالم. الشراكة مع Rainbow Six Siege تمثل خطوة قوية في هذا الاتجاه».

مزيد من التفاصيل قريبًا

سيتم الكشف عن محتوى إضافي، وفعاليات جديدة، ومفاجآت داخل اللعبة على مدار موسم الرياضات الإلكترونية لعام 2025.

ملاحظة: تتطلب بعض الميزات اشتراكًا في Game PassUltimate، وتخضع هذه العروض للتغيير حسب سياسة UbisoftوMicrosoft.