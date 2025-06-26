StarLadder تعود بقوة إلى الواجهة. منظمو البطولات أعلنوا أنهم سيستضيفون ثاني Counter-Strike 2 Major لعام 2025 في Budapest، المجر. هذا يمثل محطة رئيسية جديدة للشركة بعد نجاحها اللافت في 2019.

وبالنسبة لشخص يتابع بطولات CS عن كثب، يمكن القول إن هذا الاختيار جريء ومثير في آنٍ واحد.

تواريخ الحدث والملاعب

بطولة Budapest Major ستقام من 24 نوفمبر إلى 14 ديسمبر 2025 بخلاف Majors السابقة، تخطط StarLadder لاستقبال الجماهير من اليوم الأول.

المباريات الأولى ستُجرى في MTK Sportpark، الذي يمكنه استيعاب ما يصل إلى 2,000 مشجع. هذه الخطوة تكسر التقليد المعتاد، إذ تُلعب المراحل الأولى عادة دون جمهور مباشر. بالنسبة للكثيرين، هذه الإضافة تمنح البطولة طاقة ضرورية منذ البداية.

لاحقًا، سينتقل الحدث إلى MVM Dome، وهو ملعب ضخم بسعة 20,000 مقعد. وهناك سيتم تتويج البطل.

رؤية من قيادة StarLadder

Roma Romantsov، المدير التنفيذي لـStarLadder، شارك رؤيته حول هذه الفرصة الكبيرة:

«استضافة Major جديد هو شرف عظيم، ونحن عازمون على جعله لا يُنسى»، على حد قوله.

كما أشار إلى أن Budapest تقدم خلفية فريدة: «توفر لنا المسرح المثالي لتوسيع حدود ما يمكن أن يبدو عليه حدث CS2 مباشر ويشعر به».

من الواضح أن StarLadder تهدف لترك بصمة قوية ودائمة.

إرث وملكية جديدة

هذه ليست أول مرة تنظم فيها StarLadder بطولة، CS Major في عام 2019، نظّمت واحدة من أكثر البطولات شهرة، التي فاز بها فريق Astralis ولا يزال تأثيرها حيًا في ذاكرة المعجبين.

الآن، وبعد أن أصبحت تحت ملكية NODWIN Gaming، التي استحوذت عليها مقابل 5.5 مليون دولار ما يعادل 20,625,000 ريال في يناير، تبدو StarLadder مستعدة لاستعادة الأضواء.

النظام، الجائزة، والتذاكر

كما هو الحال مع Majors في عصر CS2، سيتنافس 32 فريقًا على اللقب. الجائزة الإجمالية تبلغ 1.25 مليون دولار ما يعادل 4,687,500 ريال، وسينال الفائز الحصة الأكبر.

التذاكر مطروحة للبيع بالفعل. المراحل الثلاث الأولى ستُقام من 24 نوفمبر إلى 7 ديسمبر، بينما ستُقام التصفيات النهائية من 11إلى 14 ديسمبر.

إذا كنت تخطط للحضور، قد ترغب في التحرك سريعًا. الحماس حول هذا Major حقيقي - ولسبب وجيه.

سامي بلحمرة – كاتب رياضات ألكترونية وألعاب