أعلنت BLAST رسميًا أن BLAST Slam IV، النسخة الرابعة من سلسلة بطولاتها الخاصة بلعبة Dota 2، ستُقام مباشرة في Singapore خلال شهر نوفمبر، وسيمكنكم لأول مرة في تاريخ السلسلة، أن تعيشوا التجربة على أرض الواقع.

عودة تاريخية منذ The International 2022

تُنظم BLAST Slam IV كأول بطولة Dota 2 تُقام في المدينة منذ ذلك الحدث التاريخي.. وبعد إقامة ثلاث نسخ بدون جمهور في Copenhagen، تستعد السلسلة الآن لتقديم أول ظهور حي لها داخل Singapore Indoor Stadium.

من معارك الاستوديو إلى عرض في الملعب

بدأت BLAST مسيرتها بتنظيم بطولاتCounter-Strike 2، وبنت سمعتها بفضل الفعاليات عالية المستوى. وفي نوفمبر 2024، دخلت المنظمة الدنماركية عالم Dota 2 من خلال BLAST Slam I، تلتها Slam II في فبراير 2025 كل فعالية تضمنت جائزة مالية قدرها مليون دولار، وبُثت من استوديو BLAST في Copenhagen.

جمهور مباشر مؤكد من 7 إلى 9 نوفمبر

هذه المرة، الأمور ستكون مختلفة. الأيام الثلاثة الأخيرة من BLAST Slam IV ستُقام في Singapore Indoor Stadium الشهير، حيث سيتم استقبال الجماهير من 7 إلى 9 نوفمبر.

الوصول للتذاكر والتسجيل المسبق

إذا قمت بالتسجيل على BLAST.tv، ستحصل على وصول مبكر للتذاكر - قبل يوم من انطلاق البيع العام. لقد قمت بالتسجيل بالفعل لأضمن عدم تفويتي للفرصة.

بمجرد التسجيل وتفعيل خيار التنبيهات، ستتلقى بريدًا إلكترونيًا يحتوي على رابط الشراء أثناء فترة pre-sale أما General Sale فستنطلق في اليوم التالي، لذا يجب التحرك بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، ستتعاون BLAST مع شريك رسمي للسفر لتقديم حزم شاملة تتضمن التذاكر والإقامة الفندقية للحضور الدولي.

محطة رئيسية على أجندة منافسات Dota 2

بعد Esports World Cup 2025 وقبل The International 2025، تبدوBLAST Slam IV واحدةً من أكبر بطولات Dota 2 الحيّة لهذا العام. وكما هو متوقع، ستحمل البطولة جائزة مالية قدرها مليون دولار، مما يحافظ على الهيبة التي تميزت بها النسخ السابقة.

المزيد قادم من BLAST

بحلول نوفمبر 2026، تخطط BLAST لتنظيم تسع بطولات Dota 2 ضمن استثمارها طويل الأمد في الساحة التنافسية. ترقبوا المزيد من التفاصيل وافتتاح مبيعات التذاكر قريبًا.