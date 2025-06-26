السمّية في League of Legends كانت منذ زمن مصدر إحباط كبير للاعبين. الآن، RiotGames تتخذ خطوة جادة لمعالجتها. المصمم الرئيسي للعبة، Matt Leung-Harrison، أعلن أخيرًا تحولًا كبيرًا في نظام العقوبات المطبق على اللاعبين.

شخصيًا، رأيت تأثير السمية في المباريات؛ لذا فإن هذا التغيير يبدو متأخرًا ولكنه مرحب به.

في منشور على X المعروف سابقًا بـTwitter، شرح Leung-Harrison فلسفة Riot الجديدة. فبدلًا من فرض عقوبات قاسية بشكل شامل، الهدف هو تشجيع السلوك الأفضل من خلال تدخلات أذكى.

«هدفنا النهائي ليس مجرد معاقبة السلوك السيئ، بل خلق بيئة صحية مزدهرة في League of Legends تشجع على السلوك الجيد والإصلاح».

إشعارات سلوكية بدلاً من العقوبات القاسية

بحسب Leung-Harrison، فإن العقوبات التقليدية الصارمة لم تُثبت فعاليتها في تقليل تكرار المخالفات. اللاعبون الذين يتلقون عقوبات قاسية فقط، غالبًا ما يعودون بنفس الذهنية. أما التلميحات الفورية -إشارات واضحة إلى أن سلوكهم تم رصده- فقد ساعدت في تقليل تكرار السلوك السام إلى أقل من 10%.

هذه الإستراتيجية لا تكتفي بالعقاب؛ بل تقوم بالتثقيف. ونتيجة لذلك، يصبح اللاعبون أكثر قابلية للتغيير والانخراط بشكل إيجابي.

استخدام أذكى للتقارير

جزء أساسي آخر من النظام هو ميزة الإبلاغ، التي يتم إساءة استخدامها كثيرًا. Riot الآن تحث اللاعبين على استخدام التقارير بمسؤولية. تقديم تقارير بدافع الغضب، خصوصاً إذا كانت موجّهة لفريق العدو بالكامل، يضر بدقة النظام.

«إذا قمت بالإبلاغ عن الجميع عشوائيًا،» قال Leung-Harrison، «فإن ذلك يقلل من ثقتنا في تقاريرك المستقبلية».

بدلًا من ذلك، يجب أن تعكس التقارير سلوكًا مسيئًا حقيقيًا. هي لا تؤدي إلى إجراءات مباشرة، لكنها تساعد Riot في التعرف على السلوكيات السلبية المتكررة وتصعيد العقوبات عند الحاجة.

التعامل مع الأسوأ

بينما يمكن توجيه أغلب اللاعبين نحو التحسن، ما زالت Riot تنوي اتخاذ إجراءات صارمة ضد الحالات القصوى. أشار Leung-Harrison إلى أن أقل من 0.1% من المجتمع يستمر في السمية حتى يتم حظرهم بشكل دائم.

ورغم أن بعض هؤلاء اللاعبين يحاولون العودة عبر حسابات بديلة، إلا أن Riot تدرك المشكلة وتعمل على تقليل وجودهم.

«نحن نهدف إلى إعطاء هؤلاء اللاعبين إجازة دائمة من اللعبة».

Leagueأ فضل في المستقبل

اختتم Leung-Harrison رسالته بشكر المجتمع وفرق Riot الداخلية. وأكد على الجهود المستمرة والتغذية الراجعة من اللاعبين، مشددًا على التزام Riot بإحداث تغيير طويل الأمد.

«شكرًا دائمًا على ملاحظاتكم وصبركم بينما نواصل السعي لجعل League بأفضل حال ممكن».

رغم أن التحديات لا تزال قائمة، إلا أن هذا النهج الجديد قد يساهم أخيرًا في تغيير الثقافة نحو اتجاه أكثر صحة.

مهدي بلحمرة – كاتب رياضات إلكترونية وألعاب