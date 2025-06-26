في البداية لم أصدق الأمر، لكنه رسمي الآن - Nick «Lacy» Fosco لم يعد جزءًا من FaZe Clan. الشريك المؤسس Ricky «Banks» Banks أكد الخبر يوم 6 مايو، معلنًا ذلك عبر منشور مباشر: Lacy «مطرود من FaZe هذة ليست بمزحة». المنشور انتشر بسرعة كبيرة، محققًا أكثر من 7.4 مليون مشاهدة وأثار العديد من التساؤلات.

لا سبب رسمي معلناً

رغم أن Banks أوضح القرار، لا هو ولا Lacy قدما أي سبب رسمي وراء الخطوة. مع ذلك، تطرق Lacy للموضوع بشكل مختصر خلال بث على Twitch قائلاً: «أعرف أن الجميع يظن أنها نكتة، لكنها ليست كذلك. الموضوع جدي جداً»، ثم أنهى البث فجأة.

التكهنات تنتشر

كالعادة، الإنترنت انفجر بالتكهنات. رغم الضجة، لم يصدر أي تصريح إضافي من FaZe Clan حتى صديق Lacy المقرب، Rani «StableRonaldo» Netz، التزم الصمت، مما زاد من الغموض. ورغم أن المتابعين استجوبوا صمته على Twitch، إلا أنه لم يشارك بأي جديد عن مغادرة Lacy.

ما الخطوة التالية؟

حتى الآن، الموقف لا يزال غير واضح. ومع ذلك، من المقرر أن يشارك Lacy وStableRonaldo في بطولة Fortnite FNCS Pro-Am يوم10 مايو في لوس أنجلوس. هل يمكن أن يتم الكشف عن شيء كبير هناك؟ لا يمكن استبعاده.

هل هناك تغيير أكبر قادم؟

بعض المعجبين يعتقدون أن ما حدث هو جزء من عملية تبديل أوسع بين AMPوFaZe Clan. النظرية تشير إلى احتمال تبادل Lacy مع Fanum، الستريمر التابع لـAMP، خصوصاً أن كليهما تم حذفه فجأة من حسابات فرقهما على وسائل التواصل الاجتماعي. Banks نفسه علق على منشور غامض لـFanum، مما زاد من الشكوك.

كلمة أخيرة

حتى تتضح الأمور أكثر، ما علينا سوى الانتظار. ولكن بالنظر إلى تاريخ FaZe Clan في مثل هذه القصص، من غير المستبعد أن تأخذ هذه الحكاية منعطفاً غير متوقع. سواء كان خلافاً حقيقيّاً أو حركة ترويجية مدروسة، سنعرف قريباً على الأرجح.