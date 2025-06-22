في ضربة عسكرية مفاجئة، استهدفت قاذفات الشبح الأمريكية، فجر (الأحد)، 3 منشآت نووية إيرانية، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن «البرنامج النووي الإيراني انتهى». وقال في كلمة من البيت الأبيض «على إيران أن تصنع السلام الآن»، وخيّرها بين السلام أو الكارثة، وفق قوله، محذراً من أن أي انتقاد إيراني سيقابل برد أقوى.أهداف الضربة الأمريكية:- منشأة «فوردو» النووية على عمق أكثر من 90 متراً.- منشأة نطنز المعروفة بتخصيب اليورانيوم.- منشأة قرب أصفهان يُشتبه بأنها تستخدم في أنشطة نووية .- الأسلحة المستخدمة:- 3 طائرات من طراز B-2 الشبح.- كل طائرة كانت مجهزة بقنبلتين خارقتين للتحصينات من طراز GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator).- قنابل غير نووية، صُممت خصيصاً لاختراق المنشآت المحصنة تحت الأرض.- لا يمكن إسقاط هذه القنابل إلا عبر طائرات B-2 نظراً لحجمها الهائل ووزنها (يصل إلى 14 طناً تقريباً).- قصف منشأتي نطنز وأصفهان بصواريخ توماهوك.- مشاركة غواصات أمريكية في الهجوم.- رسالة أمريكية إلى إيران:- واشنطن أبلغت طهران أنها «لا تنوي تغيير نظام الحكم».- الولايات المتحدة تواصلت بشكل مباشر مع طهران.- الضربة العسكرية انتهت ولانية لتغيير النظام».- احتواء التصعيد وعدم الانزلاق إلى حرب شاملة.- تفويض المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف للتحدث مع الإيرانيين.- ترمب يسعى إلى تفاهم دبلوماسي بدلاً من الفوضى.