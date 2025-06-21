علمت «عكاظ» من مصادرها أن إدارة نادي الهلال ستعمل على تجديد مفاوضاتها مع نظيرتها في الأهلي من أجل شراء المدة المتبقية من عقد المهاجم عبدالكريم دارسي، والتي تنتهي في نهاية شهر سبتمبر القادم، وذلك عقب توقيع الزعيم معه خلال دخوله لفترة الستة أشهر الحرة «والتي يحق له التوقيع دون الرجوع لناديه الحالي»، بعقد لمدة أربع سنوات قادمة.وأوضحت المصادر أن إدارة نادي الهلال حرصت على شراء المدة المتبقية من عقد المهاجم عبدالكريم الدارسي من النادي الأهلي من أجل انضمامه لبعثة الزعيم ومشاركته مع الفريق الكروي في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أمريكا، ولكن لم يتوصل ناديا الهلال والأهلي لاتفاق على بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب، مما جعل إدارة الزعيم تستبعده من قائمة «مونديال الأندية».