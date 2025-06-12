تستضيف الرياض النسخة الثانية من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، والتي انطلقت خلال الفترة من 7 يوليو حتى 24 أغسطس 2025م، بمشاركة أكثر من 2000 لاعب محترف من 100 دولة.

وتعدّ كأس العالم للرياضات الإلكترونية خطوة محورية في ترسيخ موقع المملكة كمركز عالمي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، من خلال احتضان أكبر حدث تنافسي يجمع أبطال العالم في 24 لعبة شهيرة، ضمن بيئة تنظيمية وتقنية حديثة.

وتتجسد رؤية المملكة في قيادة مستقبل الرياضات الرقمية من خلال حدث يرتقي بالمعايير العالمية، ويجمع نخبة الفرق واللاعبين، مما يعكس قدرتها على استضافة الأحداث الكبرى بجودة استثنائية.

ثقافات تلتقي عبر مساحة مفتوحة

ويشكل الحدث مساحة تفاعلية مفتوحة تلتقي فيها الثقافات، إذ يجتمع آلاف اللاعبين والمشجعين في أجواء حماسية تعكس روح التنوع والتلاقي، وتُعزّز من مكانة المملكة كمركز ترفيهي عالمي، ويعكس كأس العالم للرياضات الإلكترونية تحولاً ثقافياً في المجتمع السعودي، من خلال ترسيخ ثقافة الألعاب كوسيلة تواصل بين الأجيال، واحتفالاً شاملاً بالإبداع والتجربة الإنسانية المشتركة.

انسجام مع الرؤية وفرص للتفاعل

وتنسجم البطولة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر تطوير أحد أسرع القطاعات نمواً في العالم، وخلق فرص وظيفية واستثمارية نوعية تعزز من تنويع مصادر الدخل الوطني، فيما يبرز الحدث أثر الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تستهدف خلق 39 ألف فرصة عمل، ومساهمة تتجاوز 13 مليار دولار في الناتج المحلي، عبر منظومة متكاملة من الشراكات والمبادرات.

كما يقدم كأس العالم للرياضات الإلكترونية تجربة غامرة تمتد لسبعة أسابيع، تشمل منافسات عالمية وفعاليات ثقافية وعروضاً حية، ما يمنح الحضور فرصة عيش تجربة استثنائية تتجاوز مفهوم المتابعة إلى التفاعل والمشاركة.