في تطوّر مفاجئ، فشل فريق EDward Gaming (EDG)، الفائز بلقب VALORANT Champions 2024، في التأهل إلى بطولة Masters Toronto، ثاني محطة دولية ضمن موسم VCT 2025.

رغم الأداء القوي الذي قدمه الفريق خلال مرحلة المجموعات في VCT China Stage 1 وتصدره لمجموعته، إلا أن مشواره في التصفيات لم يكن على قدر التطلعات. هزيمتهم أمام XLG Esports في نصف نهائي القسم العلوي دفعتهم إلى القسم السفلي، حيث تغلبوا على Dragon Ranger بنتيجة 2-1، لكنهم خرجوا من المنافسة بعد خسارة أخرى 2-1 على يد Bilibili Gaming.

هذه الهزيمة وضعت حداً لطموحات EDG في الوصول إلى Masters Toronto، وحرمتهم من فرصة تحسين مركزهم الثالث الذي حققوه في Masters Bangkok في وقت سابق من هذا العام.

مع غياب EDG عن الحدث، ستحمل فرق Bilibili Gaming وWolves Esports وXLG Esports آمال الصين في Masters Toronto، المقرر إقامته من 7 إلى 22 يونيو 2025.

وكان EDG، الذي يُعتبر أحد أقوى الفرق الصينية في VALORANT، قد دخل موسم 2025 بهدف البناء على إنجاز Champions 2024 غيابهم عن Masters Toronto يضع ضغطا إضافيا عليهم قبل Esports World Cup في الرياض، حيث ستظهر VALORANT للمرة الأولى في الحدث.

الفريق الصيني القوي يشارك حاليا في VALORANT China Evolution Series Act 2، وهي جزء من دوري Asian Champions League وسيتأهل أفضل فريقين من هذه البطولة إلى Esports World Cup.

وعند النظر إلى المستقبل، ستكون الفرصة الدولية القادمة الكبرى لـ EDG هي VALORANT Champions 2025 ستمثل الصين بـ4 فرق: أفضل فريقين من VCT China Stage 2، وأفضل فريقين حسب نقاط التصنيف. لا يزال EDG في الصدارة بـ10 نقاط، لكن مركزهم قد يكون مهدداً إذا ما حققت الفرق الصينية الأخرى نتائج قوية في Toronto.