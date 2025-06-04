اللعبة المنتظرة VALORANT Mobile تقترب أخيراً من الإطلاق، ويمكن للاعبين في مناطق محددة الآن التسجيل مُسبقاً للحصول على فرصة الوصول المبكر. التسجيل المُسبق لا يُبقيك على اطلاع بآخر التحديثات الرسمية فحسب، بل يزيد أيضاً من فرصك لتكون من أوائل من يخوض تجربة لعبة التصويب التكتيكية من RiotGames على الهواتف.

الإطلاق الإقليمي والوصول المبكر

كما هو الحال مع العديد من إطلاقات ألعاب الهواتف الكبرى، ستتبع VALORANT Mobile استراتيجية الإطلاق الإقليمي. هذا يعني أن بعض المناطق بدءاً من الصين ستحصل على الوصول أولا قبل غيرها. أولى مراحل الاختبار بدأت بالفعل في الصين، مع تولي Lightspeed Studios المملوكة لـ Tencent عملية التطوير هناك.

كيفية التسجيل المُسبق

في الوقت الحالي، التسجيل المُسبق متاح فقط عبر الموقع الرسمي لـVALORANT Mobile الخاص بالصين. اللاعبون الذين سيتم اختيارهم لاختبار النسخة المبكرة سيتلقون بريدا إلكترونيا يحتوي على تعليمات التحميل ومعلومات إضافية.

أما في باقي المناطق، فمن المتوقع أن تُطلق RiotGames إمكانية التسجيل المُسبق عبر Google Play Store و Apple App Store في المستقبل القريب. ورغم أن هذه الصفحات لم تُفعّل بعد، يُنصح اللاعبون بمتابعة المتاجر المحلية أو القنوات الرسمية لـ Riot للاطلاع على أي مستجدات.

من الناحية التقنية، من الممكن الوصول إلى النسخة الصينية باستخدام VPN أو طرق بديلة، لكن هذا غير مُوصى به. فمشكلات الخوادم وارتفاع ping قد تؤدي إلى تجربة محبطة، كما أن حاجز اللغة قد يعيق فهم التعليمات المهمة أو استخدام بعض الخصائص داخل اللعبة.

الإصدار العالمي والمكافآت

بعد انتهاء مرحلة الاختبار في الصين، من المتوقع أن تتوسع إمكانية الوصول إلى باقي المناطق. وتبعاً لما اعتدنا عليه من RiotGames، سيتم تقديم مكافآت للتسجيل المُسبق، لكن فتحها قد يتطلب إكمال مهمات داخل اللعبة أو الوصول إلى مراحل معينة خلال فترات الاختبار.

ومع اقتراب موعد الإصدار الكامل، يمكن للاعبين توقع إضافة تحديات جديدة، مهمات، ومتجر داخل اللعبة مليء بمستحضرات تجميلية ومحتوى حصري مصمم خصيصاً لمنصة الهواتف المحمولة.