تتصاعد المخاوف داخل مجتمع VALORANT مع استمرار اللاعبين في التعبير عن سوء الأوضاع خلال VCT EMEA Stage 1، الذي تأثر بشدة بالمشاكل التقنية المستمرة وفترات التوقف الطويلة.

أكثر الانتقادات تفصيلًا جاءت من المخضرم في الرياضات الإلكترونية Nikita «Derke» Sirmitev، الذي سلط الضوء على رداءة جودة الأجهزة وبطء استجابة الطاقم فيRiotGames. عانى Stage 1 من انقطاعات تقنية متكررة على مدى عدة أسابيع، مما أثر على سير المنافسة وزاد الضغط على اللاعبين وفرق البث.

بلغت المشاكل ذروتها الأسبوع الماضي خلال مباراة دور المجموعات بين Team Liquid وMovistar KOI، عندما تسبب توقف دام أكثر من 30 دقيقة في إجبار المسؤولين على نقل المباراة الجارية على خريطة Lotus إلى خادم جديد. في محاولة لمعالجة عدم استقرار الخوادم، قامت Riot مؤقتًا بنقل المباريات إلى خوادم عبر الإنترنت، لكن هذا التغيير أدى إلى ظهور مشكلات جديدة، منها ارتفاع ping للاعبين.

شارك Daniel Ringland رئيس قسم VALORANT Esports, EMEA في RiotGames تصريحًا وقدم اعتذارًا موضحًا صعوبة معالجة هذه المشاكل أثناء الموسم. قال: «حل هذه المشكلة يمثل تحديًا معقدًا للغاية ونحن في منتصف الموسم العادي، لأن الاستوديو يُستخدم تقريبًا كل يوم، مما يترك لنا وقتًا ضئيلًا لتعطيل الأنظمة والتحقيق بشكل كامل». كما أكد Ringland أن تحقيقًا شاملًا سيُجرى بين نهاية الموسم العادي وبداية التصفيات، المقررة في مايو 8.

رد Derke بشكل نقدي، مشيرًا إلى أن اللاعبين أشاروا إلى هذه المشاكل منذ بداية نظام الفرانشايز الخاص بـ VALORANT في 2023، لكن لم يتغير الكثير. وأوضح أن هناك مشاكل مستمرة مع تحسين أجهزة الكمبيوتر، واختلاف الإعدادات، ورداءة جودة الشاشات، وأن اللاعبين غالبًا ما يُطلب منهم «التحلي بالصبر» رغم عدم وجود تحسن ملموس.

وقال: «أجهزة الكمبيوتر غير محسنة، الإعدادات تتغير باستمرار، ومعظم التوقفات التقنية بسبب تقطع اللعبة بشكل سيئ. يقوم فريق الدعم بفحص الوضع، سواء لاحظوا المشكلة أو لا، نواصل اللعب. لا توجد إصلاحات».

كما أعرب عن خيبة أمله من قرار Riot بإلغاء الحضور الجماهيري لمباريات يوم الأربعاء، موضحًا أن هذا القرار يؤثر على اللاعبين الجدد الذين يظهرون لأول مرة في بطولات الدرجة الأولى، وعلى الجماهير التي سافرت لدعم فرقهم المفضلة.

بعد تصريح Derke، ردد لاعبون آخرون مخاوف مماثلة. نجم Sentinels المعتزل Tyson «TenZ» Ngo أشار إلى أن تجاهل Riot لملاحظات اللاعبين كان أحد الأسباب الرئيسية وراء قراره بالاعتزال. من Gentle Mates اللاعب Thomas «kAdavra» Johner، انتقد جودة المعدات، بينما ألقى Kyrylo «ANGE1» Karasovلاعب NAVI، باللوم على التحديات اللوجستية الناتجة عن مشاركة الساحة مع فعاليات League of Legends، مما يقلل من فرص ضبط المعدات بشكل صحيح بين المنافسات.

ومع اقتراب مرحلة التصفيات، أعلنت RiotGames عن إنشاء مجلس للاعبين لتحسين التواصل ومعالجة مخاوف الرياضيين. كما وعد Ringland بترقيات كبيرة للمعدات في وقت لاحق من هذا العام.

في المقابل، اقترح المدرب السابق لفريق Team Liquidوالشخصية المعروفة Connor «Sliggy» Blomfield في مشهد VALORANT، حلاً أكثر فورية. خلال بث مشترك لبطولة VCT EMEA، اقترح Sliggy نقل مباريات دور المجموعات بالكامل إلى الإنترنت، مع تخصيص اللعب دون اتصال فقط لمباريات التصفيات. وأكد أن هذا من شأنه أن يوفر بيئة تنافسية أكثر استقرارًا ويقلل التكاليف المرتبطة بصيانة Riot Games Arenaخلال الموسم العادي.

ومع تطور الوضع، تتجه الأنظار كلها إلى Riot Games لمراقبة كيفية تعاملها مع هذه القضايا الحاسمة في الأسابيع القادمة.