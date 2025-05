City of the Wolves وحدها ستحظى بجوائز مالية يبلغ مجموعها 2.500.000 دولار ما يعادل (9.375.000 ريال)، والفائز بالبطولة سيحصل على 1.500.000 دولار ما يعادل (5.625.000 ريال)

SNK World Championship 2025 هي بطولة esports حيث يتنافس اللاعبون من جميع أنحاء العالم ليصبحوا الأفضل في عالم ألعاب SNK القتالية.

سيتم تنظيم بطولات تأهيلية في عدة مناطق حول العالم، على أن تُختتم بالبطولة النهائية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية عام 2025.

بالإضافة إلى التصفيات الجارية حاليا الألعاب THE KING OF FIGHTERS XV وSAMURAI SHODOWN، ستنضم لعبة FATAL FURY: City of the Wolves هذا العام كعنوان رئيسي!

المجموع الكامل للجوائز المخصصة لجميع بطولات City of the Wolves التأهيلية والنهائية يتجاوز 2.500.000 دولار ما يعادل (9.375.000 ريال)، والجائزة الكبرى للبطل ستكون 1.500.000 دولار ما يعادل (5.625.000 ريال).

سيتم الإعلان قريبا عن تفاصيل إضافية تخص الجوائز، مواعيد البطولات التأهيلية، والمزيد. لا تفوّت هذه الفرصة!

راجعنا اللعبة وأعطيناها علامة 9/10 حيث قال رؤوف بلحمرة عن اللعبة: «لعبة Fatal Fury: City of the Wolves تُجسد عودة تاريخية لسلسلة SNK العريقة، تجمع بين الأصالة والحداثة. بفضل أنظمة لعب مبتكرة، رسوم نابضة بالحياة، وموسيقى تبث روح السلسلة، تقدم اللعبة تحفة فنية تليق بعودة أسطورة بعد أكثر من عقدين. ورغم بعض العيوب الطفيفة في الواجهة وبعض الإضافات الجدلية، فإن ما تقدمه على مستوى القتال، القصة، والأداء التقني يجعلها واحدة من أفضل ألعاب القتال حاليا، ومرجعا للجيل الجديد من هذا النوع».

سلسلة Fatal Fury المحبوبة من SNK ظهرت لأول مرة في عام 1991، وكانت من أوائل الألعاب التي قادت موجة ألعاب القتال في التسعينيات والتي اجتاحت الصناعة آنذاك. لعبة GAROU: MARK OF THE WOLVES التي صدرت عام 1999 ظلت لوقت طويل آخر إصدار في السلسلة.. لكن كل هذا يتغير الآن: بعد 26 سنة، يصدر جزء جديد كليا - FATAL FURY: City of the Wolves!

اللعبة تقدم أسلوبا فنيا فريدا يُحفّز الحواس، ونظام REV المبتكر الذي يزيد من الحماس، بالإضافة إلى مجموعة أنظمة قتال جديدة أقوى من أي وقت مضى.

كما تضيف اللعبة حياة جديدة للسلسلة من خلال تقديم نظامي تحكم مختلفين لضمان المتعة للمبتدئين والمحترفين على حد سواء، إلى جانب خصائص وعناصر جديدة كليا.

شوارع South Town مليئة بالإثارة، بالأحلام الجامحة والطموحات الأشد جنونا. وهنا، أخيرا، أسطورة جديدة على وشك أن تُولد..

رؤوف بلحمرة – كاتب رياضات إلكترونية وألعاب