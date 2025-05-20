سيجتمع أشهر المتنافسين ورموز كرة القدم العالمية وكبار المؤثرين والمشجعين للعبة - EA SPORTS FC Mobile في آسيا كجزء من الحدث الجديد سلسلة EA SPORTS FC آسيا المقدمة من - Visa وستشهد الشراكة بين EA SPORTS و Visa انتقال المنافسة إلى أربعة أسواق رئيسية على مدار العامين المقبلين: بانكوك، وفيتنام، وأستراليا، وسنغافورة. وبناءً على نجاح جولة - FC Pro العام الماضي، تُقدم السلسلة الإقليمية فرصًا موسعة لهواة Mobile EA SPORTS FC للتنافس على أرض الملعب الافتراضي للفوز بالجوائز والمجد المحلي، ولكن في مهرجان ترفيهي أوسع نطاقاً.

وقال Jamie McKinlay، نائب الرئيس الأول للنشر في آسيا لدى إلكترونيك آرتس: «مع وجود أكثر من 1.5 مليار لاعب على الهاتف المحمول في جميع أنحاء آسيا، تُعد Mobile EA SPORTS FC في صميم التقاء كرة القدم بمتعة اللعب. فنحن نقدم تجارب أصيلة وتنافسية وممتعة للغاية. ومن خلال التعاون مع فيزا، نفخر بإطلاق واحدة من أكثر فعالياتنا طموحًا على الإطلاق في مجال كرة القدم عبر الجوال، والتي صُممت خصيصًا للاحتفال بشغف عشاق كرة القدم في جميع أنحاء المنطقة وتلبية رغباتهم».

وتنطلق سلسلة EA SPORTS FC آسيا بمهرجان FC Mobile في بانكوك، وهو حدث يستمر يومين ويقام في بي سي سي هول سنترال لادبراو في بانكوك، تايلاند، يومي 14 و15 يونيو، ويضم منافسين من تايلاند وسنغافورة وإندونيسيا وماليزيا والصين وكوريا وأستراليا والهند والشرق الأوسط. ففي يوم 14 يونيو، سيتنافس المحترفون والمؤثرون الإقليميون في بطولة برو-أيه إم - Pro-Am الاستعراضية لتحديد من سيحصل على حقوق المفاخرة النهائية. وفي اليوم التالي، سيتنافس المتنافسون في مسابقة للفوز بمبلغ 30,000 دولار أمريكي ما يعادل (112,500 ريال)، حيث يواجه أفضل المحترفين بعضهم البعض في مواجهة من أجل المجد الإقليمي. وسيتم تأمين مقاعد البطولة من خلال الدعوات المباشرة والتصفيات الإقليمية قبل الحدث، حيث لا يحصل الأبطال على النقود والتأثير فحسب، بل سيكسبون أيضًا مكانهم في فعاليات سلسلة EA SPORTS FC آسيا المستقبلية التي تقدمها فيزا.

وقالت Danielle Jin، رئيسة التسويق في فيزا آسيا باسيفيك: «يسر شركة فيزا أن تتعاون مع إي أيه بصفتها الشريك المقدم لمهرجان FC Mobile. وتضع هذه الشراكة فيزا في صميم واحدة من أكثر المنصات ارتباطًا بالثقافة وتأثيرًا في عالم الألعاب. ومع بروز جيل جديد من اللاعبين الرقميين والهواتف المحمولة من الجيل زد (Gen Z) والجيل ألف (Gen A) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تعمل فيزا باستمرار على توفير تجربة ألعاب غامرة، مع ضمان سرعة المعاملات وأمانها وتكاملها بسلاسة مع بيئة الألعاب. ونتطلع إلى الارتقاء بمستوى اللاعبين في كل مكان من خلال كوننا أفضل طريقة للدفع واستلام الأموال في مجال الألعاب في جميع أنحاء المنطقة».

لكن الإثارة لا تتوقف عند هذا الحد. شاهدوا روعة كرة القدم مباشرةً، حيث ستعقد جلسة أسئلة وأجوبة مع أسطورة كرة قدم عالمية غير متوقعة، وسنشاهد عروضًا حيةً آسرة لبعضٍ من ألمع المواهب الموسيقية في تايلاند وجنوب شرق آسيا. واكتشفوا مجموعةً من الأنشطة التفاعلية المميزة من شركاء كرة القدم المتميزين لـلعبة FC Mobile

الانطلاق إلى الملعب في ساحة كرة القدم الحصرية المكونة من ثلاثة لاعبين بدعم من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

التقاط لحظات غرفة تغيير الملابس الأسطورية لنادي ليفربول لكرة القدم.

اختبار مهاراتك في تحدي كرة القدم الديناميكي والتفاعلي الذي يقدمه نادي باريس سان جيرمان.

التعرف عن قرب على كأس الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولهواة جمع الهدايا، يمكن للهواة شراء منتجات من مجموعة FC Mobile تايلند كابسول - FC Mobile Thailand Capsule الرسمية محدودة الإصدار، والمتوفرة حصريًا خلال الفعالية. كما سيُخصص جزء من العائدات لدعم المجتمعات المتضررة من زلزال ميانمار وتايلاند.