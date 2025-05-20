تم تأجيل اليوم الأخير من دور المجموعات لبطولة VCT EMEA Stage 1 بعد أن جعلت المشاكل التقنية المتكررة من المستحيل استكمال المباريات المجدولة. اضطرت Riot Games إلى إلغاء الحدث بعد أن تسببت التوقفات التقنية المتكررة في تعطيل مجريات المنافسة.

لم تتمكن الفرق سوى من إنهاء خريطة واحدة فقط، واستغرق ذلك أكثر من ثلاث ساعات بسبب المشاكل التي أثرت تقريبًا على كل جولة. استجابةً لهذه التجربة المحبطة، أعلنت Riot أن جميع حاملي تذاكر حدث أبريل 25 سيحصلون على استرداد كامل.

لم يتم تأكيد جدول جديد للمباريات المتبقية بعد. وأوضحت Riot أنها ستشارك الخطط المحدثة بمجرد الانتهاء منها.

وقالت Riot في بيان رسمي: «نعتذر بصدق عن الإزعاج الذي تسببنا به لجماهيرنا سواء الحاضرين شخصيًا أو المتابعين عبر الإنترنت».

قبل التأجيل، كان فريق Team Liquid قد حقق تقدمًا بنتيجة 1-0 في سلسلته ضد Karmine Corp. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المباراة ستُستأنف من تلك النقطة أو سيتم إعادة لعبها بالكامل.

كان عدد من اللاعبين المحترفين قد أعربوا بالفعل عن قلقهم بشأن ظروف الحدث، بما في ذلك Nikita «Derke» Sirmitev، وThomas «kAdavra» Johner، وTyson «TenZ» Ngo كما عبر المشجعون عن إحباطهم، خاصةً أولئك الذين سافروا لمسافات طويلة لحضور الحدث.

قائد فريق Fnatic داخل اللعبة Jake «Boaster» Howlett قدم اعتذارًا علنيًا، مشيرًا إلى أن بعض المشجعين قد سافروا من أماكن بعيدة مثل اليابان لمشاهدة المباريات. وشارك أحد المشجعين قصته حيث سافر من أستراليا إلى برلين، فقط ليشهد إلغاء المباراة.

من الواضح أن RiotGames بحاجة إلى أخذ الوقت اللازم لمعالجة هذه المشاكل التقنية بشكل صحيح. فهذه الأعطال، إلى جانب تأثيرها على نزاهة المنافسة، تؤثر بشكل خطير على تجربة اللاعبين والجماهير على حد سواء.