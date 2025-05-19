أعلنت منظمة TwistedMinds رسمياً عودتها إلى مشهد Apex Legends التنافسي، من خلال التوقيع مع فريق Stallions، أحد أبرز الفرق الحرة في أمريكا الشمالية. ويمثل هذا الإعلان التزاماً كاملاً من المنظمة السعودية بلعبة Apex Legends، وذلك قبيل انطلاق ALGS Open، واستمرار ALGS Pro League.

رغم أن فريق Stallions احتل المركز 39 في ALGS Championship بمدينة Sapporo، إلا أنه أجرى تحسينات كبيرة خلال فترة التوقف، حيث انضم Haris «hodsic» Hodzic، المدرب المخضرم المعروف بفكره الاستراتيجي، وAlexander «Enemy» Rodriguez، لاعب Controller fragger صاحب الخبرة الواسعة في بطولات LAN من خلال مشاركاته السابقة مع DisguisedوComplexity.

هذه الإضافات رفعت مستوى فريق Stallions ليصبح أحد أكثر الفرق الحرة الواعدة في المنطقة. وكانت TwistedMinds قد خاضت تجربة سابقة مع Apex Legends من خلال شراكة قصيرة الأمد عبر فريق Legends Gaming خلال Apex Legends Esports World Cup لعام 2024، أما الآن، فتعود المنظمة باستثمار طويل الأمد.

تشكيلة TwistedMinds الجديدة في: Apex Legends

• Mac Kenzie «Albralelie» Beckwith

• Kyle «Crook» Hughes

• Alexander «Enemy» Rodriguez

• Haris «hodsic» Hodzic (مدرب)

وقد أظهر الفريق بالفعل أداءً مبشراً خلال يوم مباريات ALGS Split 1 Pro League A vs C، حيث حقق المركز الثالث وفاز بإحدى المباريات الست. بدا الانسجام والقتال الجماعي قوياً، مما يوحي بمسار واعد للفريق.

وتأتي إضافة Hodsic في توقيت حاسم. فقد شهد ALGS Year 5 تغييرات كبيرة، من ضمنها إدراج Broken Moon و E-District في تدوير الخرائط، إضافة إلى نظام حظر الشخصيات الجديد. وكان Hodsic قد درّب Team Liquid خلال إدماج Storm Point في ALGS، ونال الإشادة على سرعته في التكيف، وهي ميزة ستستفيد منها TwistedMinds مع استمرار تغيّر الميتا.

ويتماشى هذا الاستثمار الجديد في Apex Legends مع الطموحات الأكبر للمنظمة. فقد أنهى الفريق بطولة 2024 Esports World Cup Club Championship في المركز 12، ومع اقتراب نسخة 2025، فإن العودة إلى Apex تمنحهم فرصة جديدة في المنافسة على مستوى عالٍ. ورغم أن تفاصيل التأهل لبطولة Apex Legends في الرياض لا تزال غير معلنة، إلا أن Stallions في موقع جيد لترك بصمتهم.