نجح فريق Crazy Raccoon في حصد لقب OWCS Champions Clash 2025، ليؤمن مكانه في Midseason Championship، ويحقق لحظة انتقام طال انتظارها.

أقيمت البطولة في Hangzhou Esports Center، وجمعت نخبة من أقوى الفرق ضمن سلسلة Overwatch Champions Series. بدأ Crazy Raccoon مشواره بانتصار قوي بنتيجة 2-0 على Spacestation Gaming في ربع نهائي الـUpper Bracket، لكن رحلتهم توقفت مؤقتاً بعد خسارة 3-1 أمام NTMR في نصف النهائي، ما أرسلهم إلى Lower Bracket.

رغم الانتكاسة، عاد الفريق بقوة وبعزيمة كبيرة، حيث أطاح بـVirtus.pro بنتيجة 3-1، ثم اكتسح فريق Once Again بنتيجة 3-0، وفي مواجهة ثأرية مرتقبة، تغلب على NTMR بنتيجة نظيفة 3-0، ليحجز مكانه في النهائي الكبير.

في النهائي، واجه Crazy Raccoon فريق Team Falcons، نفس الفريق الذي هزمهم في نهائي OWCS World Finals لعام 2024، لكن هذه المرة كانت الغلبة لـCrazy Raccoon بنتيجة 4-2، في انتصار يُعد بمثابة رد الاعتبار وحصد اللقب المستحق.

لاعب الدعم Kim «Shu» Jin-seo عبّر عن مشاعره على وسائل التواصل قائلاً: «جي جي للجميع. من المؤلم الخسارة أمام فريق فالكونز، لكن أيضاً الشعور رائع عندما نفوز عليهم». هذا الفوز يمثل لحظة تعويض حقيقية لـShu وزملائه، الذين نجحوا أخيراً في التفوق على الفريق الذي حرمهم من اللقب في العام الماضي. كما حصل Shu على جائزة MVP في OWCS Champions Clash بفضل أدائه الرائع.

أما لاعب الـChoi «MAX» Su-min فقد شارك مشاعر الامتنان تجاه الجماهير عبر رسالة باليابانية، مشيراً إلى أن دعمهم المتواصل كان وراء هذا الإنجاز، وأضاف: «أحب فريقي من كل قلبي».

بهذا الانتصار ضمن Crazy Raccoon تأهله رسمياً إلى OWCS Midseason Championship، المقرر تنظيمه ضمن فعاليات Esports World Cup2025.