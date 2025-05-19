كشفت KRAFTON رسمياً عودة بطولة PUBG Nations Cup (PNC) 2025، التي ستشهد هذا العام توسعاً كبيراً بمشاركة 24 فريقاً وطنياً بدلاً من 16 في النسخة السابقة، ما يعكس طموحاً واضحاً في تقديم نسخة أكثر حدة ومنافسة.

النسخة الخامسة من هذا الحدث الدولي ستُقام في أواخر يوليو داخل Olympic Handball Gymnasium في سيول، كوريا الجنوبية، وهو ما يُعد تطوراً ملحوظاً لإحدى أكثر البطولات شهرة في تاريخ لعبة PUBG.

وكانت نسخة العام الماضي قد نُظمت في KyungHee Grand Peace Hall في سيول أيضاً، حيث توّجت كوريا الجنوبية باللقب بعد تفوقها على الولايات المتحدة الأمريكية، وحصلت على الحصة الأكبر من مجموع جوائز بلغ 548,932 دولار، ما يعادل 2,059,722 ريالاً سعودياً. هذا الرقم شمل جائزة أساسية بقيمة 300 ألف دولار، ما يعادل 1,125,671 ريالاً سعودياً، إضافة إلى مساهمات المجتمع من خلال 30% من مبيعات PNC 2024 Skins. كما ألمحت KRAFTON إلى تغييرات على مستوى هيكلة البطولة، منها تعديل في الجدول الزمني بحيث يتجاوز الإطار التقليدي المكوّن من 3 أيام. وسيتم الكشف قريباً عن تفاصيل إضافية تتعلق بالنظام الجديد، وبيع التذاكر، وتجارب الحضور المباشر.

وكما في النسخ السابقة، ستتضمن PUBG Nations Cup 2025 مهرجاناً جماهيرياً ميدانياً (Fanfest)، يقدّم أنشطة وتجارب حصرية لعشاق PUBG، الذين سيحضرون الحدث على أرض الواقع.