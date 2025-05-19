كشفت Esports World Cup 2025 رسمياً جدولها الكامل، مؤكدة إقامة 25 بطولة عبر 24 لعبة إلكترونية مختلفة. وستُقام المنافسات في الرياض، المملكة العربية السعودية، على مدار 7 أسابيع من 7 يوليو إلى 24 أغسطس 2025، مع جائزة مالية قياسية تبلغ 70 مليون دولار، ما يعادل 262,656,590 ريالاً سعودياً، مما يجعلها واحدة من أضخم البطولات في تاريخ الرياضات الإلكترونية. سيشارك هذا العام أكثر من 2000 لاعب من 200 فريق، يتنافسون ضمن مجموعة واسعة ومتنوعة من الألعاب. إليك توزيع الفعاليات حسب الأسابيع:

VALORANT، Apex Legends، Fatal Fury: City of the Wolves، Rennsport، Dota 2 الأسبوع 1

League of Legends، Dota 2، MLBB Women'sInvitational، Honor of Kings، Free Fire الأسبوع 2

Call of Duty: Black Ops 6، StarCraft II، MLBB Mid-SeasonCup، PUBG Mobile، Honor of Kings الأسبوع 3

Overwatch 2، PUBG Mobile، Chess، MLBB Mid-SeasonCup الأسبوع 4

Call of Duty:Warzone، Rainbow Six Siege X، EA Sports FC 25 الأسبوع 5

Rocket League، PUBG Battlegrounds، TeamfightTactics، Tekken 8 الأسبوع 6

Counter-Strike 2، CrossFire:Mercenary Forces Corporation، Street Fighter 6 الأسبوع 7





من أبرز ملامح البطولة هذا العام دمج العديد من بطولات المنتصف في الدورات العالمية الحالية، مثل Honor of Kings و Overwatch 2، كما يُسجل الشطرنج - Chess ظهوره الأول كأول رياضة تقليدية تنضم إلى Esports World Cup.

ستكون Mobile Legends: Bang Bang (MLBB)من الركائز الأساسية، من خلال تنظيم Mid – SeasonCup 2025 وعودة بطولة Women’s Invitational لتسليط الضوء على أفضل الفرق النسائية في مشهد MLBB.

أهم ألعاب Valve ستكون جزءاً محورياً من الحدث، حيث ستختتم Dota 2 موسم ESL Pro Tour Season 3 عبر كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بعد أن كانت تُعرف سابقاً باسم Riyadh Masters. في الوقت ذاته، ستشهد Counter - Strike 2 حدثاً رئيسياً مع جائزة قدرها 1.25 مليون دولار، ما يعادل 4,690,296 ريالاً سعودياً.

Esports World Cup 2025 تعد بجولات تنافسية مشوّقة ولحظات لا تُنسى لعشّاق الألعاب حول العالم. بالإضافة إلى البطولات الفردية، ستتنافس المنظمات على نقاط Club World Cup Championship وفرصة الانضمام إلى برنامج 2025 EWCF Club Partner Program.

رؤوف بلحمرة – كاتب رياضات إلكترونية و ألعاب