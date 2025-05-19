أكدت RiotGames أن شخصية Hall of Legends القادمة سيتم الإعلان عنها في مايو 2025، لتكون ثاني لاعب محترف يحصل على هذا التكريم الرفيع.

تمت مشاركة الخبر خلال تحديث المطورين لموسم League of Legends Season 2، حيث اختتم العرض بمقطع تشويقي لما هو قادم.

قال Andrei van Roon، رئيس League Studio في RiotGames في مايو: «سنحتفل بلاعب محترف آخر ترك بصمته في League. سينضم هذا اللاعب إلى Hall of Legends. لقد ألهم الجيل القادم من اللاعبين، ونتطلع إلى منحه التقدير الذي يستحقه».

تم تقديم Hall of Legends في عام 2024 بالتعاون مع Mercedes-Benz، كمبادرة سنوية للاحتفال بأكثر اللاعبين تأثيراً وأيقونية في تاريخ League of Legends، وكان Lee “Faker” Sang-hyeok أول من تم تكريمه، مع احتفال خاص تضمّن تذكرة حدث داخل اللعبة، ومظاهر مستوحاة من إرثه - بما في ذلك مظهر فاخر لشخصية Ahri - وحتى سيارة Mercedes-AMG SL 63 مخصصة. وتمت مشاركة جزء من عائدات المحتوى المرتبط بالاحتفال مع Faker.

يمكن للجمهور توقع احتفال مشابه في 2025، رغم أن Riot لم تكشف بعد عن التفاصيل الدقيقة. ومثل السابق، سيتم اختيار الشخصية من خلال لجنة تحكيم تضم ممثلين من البطولات الإقليمية ومجتمع الرياضات الإلكترونية الأوسع، وذلك بناءً على إنجازات اللاعبين على المستويين الإقليمي والدولي، وتأثيرهم على المشهد العام، وأكثر من ذلك.