«The ES TIMES» - تُعد Esports World Cupاحتفالًا عالميًا بالألعاب التنافسية وعشّاق الرياضات الإلكترونية. بعد انطلاقتها الناجحة في 2024، تعود الفعالية إلىRiyadh SaudiArabia في صيف 2025 - بحجم أكبر، وجرأة أكبر، وعدد ألعاب أكثر من أي وقت مضى.

أكثر من1,500 لاعب وأفضل الأندية في عالم الرياضات الإلكترونية سيتنافسون على أكبر جائزة مالية في تاريخ هذه الرياضة.

تنظَّم البطولة من طرف Esports World Cup Foundation (EWCF)، وتضم مجموعة واسعة من الألعاب الشهيرة من مختلف الأنواع. كل لعبة لها تصفياتها الخاصة ومبارياتها النهائية، مما يجمع نخبة اللاعبين في مكان واحد.

كما تتضمن الفعالية مسابقة فريدة من نوعها بين الأندية تُعرف بـClubCompetition، حيث تحصد منظمات الرياضات الإلكترونية نقاطًا وتفوز بجوائز إضافية بناءً على أدائها عبر جميع الألعاب.

نسخة 2025 تبني على نجاح العام الماضي مع المزيد من الألعاب، وتوسّع عالمي أكبر، وتجربة محسّنة أكثر للاعبين والجماهير على حد سواء.

الألعاب المؤكدة في Esports World Cup 2025

الفعالية ستضم 25 لعبة رياضية إلكترونية، لتوفر محتوى متنوعًا للجميع. إليك قائمة الألعاب المؤكدة حتى الآن:

Apex Legends, Call of Duty: Black Ops 6, Call of Duty: Warzone, Chess, Counter-Strike 2, Crossfire, Dota 2, EA Sports FC 25, FATAL FURY: City of the Wolves, Free Fire, Honor of Kings, League of Legends, Mobile Legends Bang Bang, Overwatch 2, PUBG BATTLEGROUNDS, PUBG Mobile, Rainbow Six Siege X, Rennsport, Rocket League, Starcraft II, Rennsport, Tekken 8, Street Fighter 6, TeamfightTactics, وVALORANT.

الجدول الزمني للإعلانات

Honor of Kings كانت أول لعبة تم تأكيدها.

في نوفمبر، تم الإعلان عنCall of Duty: Black Ops 6، Warzone، وFree Fire.

في ديسمبر، تم تأكيد ألعاب مثل Street Fighter 6، Dota 2، Rainbow Six Siege، PUBG، EA Sports FC 25، Overwatch 2، Mobile Legends: Bang Bang، وRocket League.

في 17 ديسمبر، انضمت Chess إلى القائمة من خلال شراكة معChess.com.

وقبل نهاية العام، تم تأكيد ألعاب Rennsport، PUBG Battlegrounds، وCrossfire أيضًا.