«The ES TIMES» - شهدت الرياض افتتاح صالة SEF Arena، في حدث يُعتبر نقطة تحول كبيرة في مسيرة الرياضات الإلكترونية في السعودية والمنطقة. هذا المشروع لا يمثل مجرد مبنى جديد، بل هو بداية مرحلة جديدة تتماشى مع رؤية السعودية 2030، وخصوصًا مع اقتراب كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.

في حفل الافتتاح، وصف الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الساحة بأنها «المكان الذي يُصنع فيه الأبطال»، مؤكدًا أنها ستكون نقطة انطلاق للمواهب السعودية نحو العالمية.

تقع SEF Arena في بوليفارد رياض سيتي، وتمتد على أكثر من 34 ألف متر مربع وقد صُممت لتكون وجهة متكاملة لعشاق الألعاب، وتحتوي على:

• 5 صالات مخصصة للبطولات، كل واحدة تسع أكثر من 1,000 متفرج.

• صالة رئيسية تتسع لحوالي 2,200 مشجع.

• مساحات تدريبية متطورة.

• مناطق مخصصة للجمهور، مطاعم، مقاهٍ، ومتاجر.

• مركز دائم للأكاديمية السعودية للرياضات الإلكترونية

• الساحة مجهزة بأحدث تقنيات العرض والبث، وتُعد من بين الأكبر والأحدث عالميًا في مجال الألعاب الإلكترونية.

تم الإعلان عن شراكات مع فرق سعودية مميزة في المشهد:

• Team Falcons: سيستفيد من مرافق تدريب وفعاليات جماهيرية داخل الساحة.

• Twisted Minds: سيستخدم الساحة لتقوية حضوره التنافسي.

• R8 Esports: يطمح لتوسيع مشاركاته الدولية.

• The Ultimates: يسعى إلى تطوير موهبته ضمن بيئة احترافية.

• Savvy Games Group: سيساهم في تنظيم البطولات وجذب الفعاليات العالمية.

تهدف هذه الشراكات

• توفير بيئة احترافية ثابتة للتدريب والمنافسة.

• دعم الاستقرار الإداري والمالي للفرق.

• رفع مستوى اللاعبين السعوديين من خلال التدريب والمنافسة المستمرة.

• زيادة التفاعل مع الجمهور وبناء قاعدة جماهيرية أقوى.

• جذب الاستثمارات التقنية والرياضية إلى السوق المحلية.

ستكون SEF Arena المقر الرسمي للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية في نسخته الجديدة عام 2025 جميع المباريات الرسمية ستُقام فيها، ما يمنح الدوري طابعًا احترافيًا ومنظمًا.

الساحة ستستضيف أيضًا النهائيات الكبرى، تجارب الجمهور، وفعاليات المؤثرين والمبدعين، مما يجعلها مركزًا ترفيهيًا دائمًا لعشاق الألعاب في السعودية. اتفق ممثلو الفرق المشاركة على أن افتتاح SEF Arena هو تغيير حقيقي لقواعد اللعبة، ومنصة ستدفع الفرق السعودية نحو المنافسة العالمية. تؤكد SEF Arena طموح المملكة بأن تكون من رواد العالم في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية، وتُعد خطوة جديدة نحو مستقبل مليء بالفرص والإبداع.

* كاتب رياضات إلكترونية وألعاب