شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على كافة المنشآت الالتزام بضوابط الإعلان عن الشواغر الوظيفية ومعايير إجراء المقابلات الشخصية، ومنها أن يكون الإعلان متوافقا مع التصنيف السعودي الموحد للمهن، وضرورة الوصف الوظيفي الكامل للمسمى والمهام والمزايا والمؤهل، مع تحديد موعد لفتح وإغلاق التقديم إلكترونيا، وألا يحتوي الإعلان على أي تمييز بسبب الجنس، والإعاقة وغيرها.

كما اشترطت «الموارد» في معايير المقابلات الشخصية تعريف المتقدمين بموعدها قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل، وتوفير مكان آمن وسهل لأصحاب الإعاقة، مع تشكيل لجنة من شخصين بوجود مختص من الموارد البشرية، وأخيرا توثيق النتائج وإبلاغ المتقدمين بها خلال ثلاثين يوما من التقديم.