حصلت الطالبة «شهد» كريمة الزميل محمد فكري مسؤول القسم السياسي في «عكاظ» على درجة البكالوريوس في الحاسبات والمعلومات تخصص (الذكاء الاصطناعي) بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من جامعة النيل بجمهورية مصر العربية. وقررت إدارة الجامعة تعيينها معيدة في الكلية تقديرا لنبوغها.«شهد فكري» بدأت مهمتها في التدريس وتستعد حاليا للحصول على الماجستير من الجامعة ذاتها. وأعربت عن تقديرها لأساتذتها ولأسرتها الصغيرة على الدعم اللامحدود خلال سنوات دراستها.. «عكاظ» تهنئ شهد والزميل فكري على التفوق مع التمنيات بمزيد من النجاح المهني والأكاديمي.