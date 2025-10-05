أكد القنصل العام لجمهورية إندونيسيا بجدة يسران بهاء الدين عنبري أن العلاقات بين السعودية وإندونيسيا تتميز بقوة الترابط والتلاحم بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، مشيراً إلى الدور الكبير للإعلام في إبراز العلاقات بمختلف المجالات.

جاء ذلك خلال زيارته لصحيفتي «عكاظ» و«سعودي جازيت»، وكان في استقباله رئيس تحرير «عكاظ» المشرف العام على «سعودي جازيت» الزميل جميل الذيابي، والمدير العام عبدالله الحسون، ونائب رئيس التحرير عبدالله عبيان، وعدد من القيادات التحريرية والإدارية.

وأشاد القنصل العام الإندونيسي بالعمل المميز الذي تقوم به «عكاظ» و«سعودي جازيت» في إبراز التعاون بين السعودية وإندونيسيا، متطلعاً إلى مزيد من التعاون الإعلامي وتعزيز العلاقات في المجالات كافة.

واطلع القنصل الإندونيسي خلال جولته على سير العمل في أقسام الصحيفتين، وتعرّف على آلية صناعة المحتوى، والتحوّل الرقمي، وتحرير الأخبار فور ورودها وحتى الطباعة، وكذلك على آلية العمل في غرفة الأخبار والموقع الإلكتروني، كما استمع إلى شرح عن الأدوار التي تقوم بها صحيفتا «عكاظ» و«سعودي جازيت» حيال كل ما يهم قراءهما ومتابعيهما داخل وخارج المملكة.