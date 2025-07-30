كشفت الهيئة العامة للعقار، عن اللائحة التنفيذية المرتقبة لنظام تملك غير السعوديين للعقار، وأشارت الهيئة وفقاً لمسودة اللائحة (اطلعت عليها «عكاظ») إلى أن هناك شروطاً محددة يجب توافرها لتملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار أو التصرف بها.ومن أهم هذه الشروط وجود هوية سارية من الهويات المصدرة وفقاً لأنظمة المملكة. كما تنشئ الهيئة بوابة إلكترونية لتملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، ترتبط بالسجل العقاري، ويكون دخول المستفيدين للمنصة الإلكترونية من خلال منصة النفاذ الوطني.ولفتت الهيئة، إلى أن جميع العمليات المالية المتصلة بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار يجب أن تكون من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة بالمملكة.وفي ما يتعلق بالشروط الخاصة بغير السعودي ذي الصفة الطبيعية غير المقيم في المملكة، أوضحت المسودة أنه يجب إصدار هوية رقمية وتفعيلها عبر منصة خدمات وزارة الداخلية «أبشر»، وفتح حساب بنكي داخل المملكة، وإصدار رقم اتصال سعودي باسم حامل الهوية الرقمية، كما أشارت إلى أن الجهات يجب أن تتحقق من حامل الهوية عند كل إجراء يتعلق بالتصرف العقاري، وفقاً للأنظمة والضوابط المعتمدة.وفي ما يتعلق بالشركة غير السعودية، أوضحت أنه يجب التسجيل لدى وزارة الاستثمار، وأن يكون الممثل النظامي للشركة حاصلاً على هوية من الهويات المصدرة وفقاً لأنظمة المملكة، والإفصاح عن الملاك -المباشرين وغير المباشرين- للشركة، وفتح حساب بنكي داخل المملكة.وحددت المسودة عقوبات لمخالفي النظام، منها الغرامات وبيع الحق العيني على العقار، وتصل الغرامات إلى 10 ملايين ريال في بعض الحالات، كما حددت عقوبات لشركات سعودية تشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية، وتقدّم معلومات غير صحيحة بشأن احتياجها الفعلي لتملك عقار بغرض ممارسة نشاطها أو سكن العاملين.وتنص المسودة على عقوبات إضافية لعدم تحديث التغيّرات الجوهرية الطارئة على ملكية رأس المال أو نحوها، وعدم قيام الكيان غير الربحي غير السعودي المسجل لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتحديث أي تغيّرات جوهرية طارئة عليه.