تمكن أكثر من 339 ألف طالب وطالبة من خريجي الثانوية العامة من الحصول على مقاعد في الجامعات والكليات بجميع مناطق المملكة للعام الدراسي الجديد 1447هـ وتأكد قبولهم بصفة نهائية، من خلال المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول».

وأوضحت منصة قبول في بيان لها، أن توحيد إجراءات القبول على مستوى المملكة ساهم في تحسين الحوكمة ورفع مستوى الشفافية، من خلال الاعتماد على بيانات محدثة ونظم مؤتمتة بالكامل، مما أتاح فرصاً متكافئة للطلبة والطالبات دون تدخل بشري، ووسع نطاق الخيارات المتاحة أمامهم عبر أكثر من 4000 تخصص أكاديمي، مبينة أن مرحلة الفرص الإضافية تمّت استناداً إلى بيانات رسمية مقدّمة من الجهات التعليمية، بما يضمن دقة المفاضلة بين المتقدمين، مشيرةً إلى أنه منذ انطلاق المرحلة الأولى في 28 مايو، تم قبول المتقدمين في أكثر من 339 ألف فرصة تعليمية، بينهم 2,566 طالباً وطالبة من ذوي الإعاقة، و 77,970 من مستفيدي الضمان الاجتماعي، و534 من أبناء وبنات الشهداء.

وقدمت منصة قبول، شكرها لشركائها في الجامعات والكليات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة تقويم التعليم والتدريب «قياس» وبرنامج الابتعاث، على تعاونهم في مختلف مراحل القبول، مؤكدة استمرار العمل على تحسين تجربة القبول الموحد وتطوير الإجراءات خلال الأعوام القادمة.

الجدير بالذكر أن المنصة تعد نموذجاً وطنياً يسهم في تبسيط إجراءات القبول الجامعي وتكافؤ الفرص، بما يمكّن الطلبة من اتخاذ قراراتهم الأكاديمية بثقة ووضوح، ويواكب جهود المملكة في تطوير الخدمات التعليمية ورفع جودتها.