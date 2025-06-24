أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم (الثلاثاء)، اعتقال قائد الفرقة الثالثة دبابات في جيش النظام السابق اللواء موفق نظير حيدر خلال عملية أمنية في اللاذقية. وأفادت الوزارة بأن حيدر كان مسؤولا مباشرا عن حاجز القطيفة المعروف بـ«حاجز الموت» والمتهم بارتكاب جرائم بحق المدنيين، وأحيل إلى إدارة مكافحة الإرهاب للتحقيق تمهيداً لعرضه على القضاء المختص.

وبثت الداخلية السورية، مساء أمس (الإثنين)، مشاهد من عملية أمنية نفذتها قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق لملاحقة إرهابيين. وقالت إنها استهدفت أوكار خلايا إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش، متورطة في التفجير الإرهابي الذي وقع في كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة في دمشق.

وأظهر تسجيل منشور على حساب الوزارة في فيسبوك، دوريات الأمن الداخلي تحاصر مقار لعناصر التنظيم في ريف دمشق، قبل أن تداهمها وتجري عمليات تفتيش داخلها. وأوضحت أن وحداتها الأمنية كثفت جهودها منذ وقوع الهجوم، وجمعت المعلومات وحلّلت الأدلة ضمن غرفة عمليات مشتركة مع الاستخبارات العامة.

وأفادت بأن القوات الأمنية نفذت عمليات دقيقة في منطقتي حرستا وكفربطنا، استهدفت مواقع لخلايا إرهابية مرتبطة بتنظيم «داعش».

وأسفرت العمليات عن اشتباكات مع عناصر التنظيم، تم خلالها القبض على متزعم الخلية وخمسة عناصر آخرين، إضافة إلى مقتل اثنين. وصادرت القوات خلال المداهمات كميات من الأسلحة والذخائر، وسترات ناسفة، وألغاماً، وعثرت على دراجة نارية ملغمة كانت معدة للتفجير.

من جهة أخرى، أعادت الهيئة العامة للطيران المدني السوري افتتاح الممرات الجوية في الأجواء السورية أمام حركة الملاحة الجوية، اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح اليوم (الثلاثاء).

وذكرت في تعميم رسمي أن الممرات التي كانت قد أُغلقت مؤقتاً منذ 18 يونيو 2025، عادت إلى حالتها الطبيعية، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار استئناف الحركة الجوية بشكل طبيعي في الأجواء السورية.

وكانت مؤسسة الخطوط الجوية السورية ألغت عدداً من الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق الدولي، نتيجة إغلاق الأجواء في توقيت تنفيذ بعض الرحلات، وسط تصاعد التوترات الإقليمية التي تؤثر على حركة الملاحة الجوية.