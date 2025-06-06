دعا إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله عواد الجهني حجاج بيت الله الحرام إلى الهدوء والسكينة، والحج وفق الأنظمة والتعليمات وبالرفق واللين والتوسعة على الناس، وتجنب الجلبة والإضرار. وقال في خطبة أمس (الجمعة): «احذر أيها المسلم أن تسيء الأدب في هذا البلد المقدس، وإيذاء المسلمين بأي نوع من الأذى، وتأدب مع إخوانك حجاج بيته الحرام، فلا تزعجهم بكثرة الصخب، ورفع الأصوات، وشدة المزاحمة، والتشويش عليهم بالتجمعات، والتكتل في الطرقات، والدعايات المزيفة، فإن هذه الأمور من الأذية، وقد حرم الله أذية المؤمنين» وأضاف: «لا تقعوا في الإثم وأنتم لا تشعرون، ولا تبطلوا أعمالكم وأنتم لا تعلمون، ولا تدنسوا عيدكم باجتراح الآثام»، مبيناً أنه يجدر بالمسلم في هذا اليوم الأغر، أن يتنبه لشيء مهم هو الإخلاص في التقرب إلى الله مبتعداً عن الرياء والمباهاة، فاتق الله أيها المسلم وأخلص لله تنل ثوابه ورضاه.وقال إمام وخطيب المسجد الحرام: الشكر والثناء لله على ما أنعم وتفضل، ونسأله تبارك وتعالى أن يعين المسؤولين عن الحج ويوفقهم لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتسهيل مناسكهم في يسر وسهولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، فقد استنفرت جميع قطاعات الدولة لخدمة الحرمين الشريفين، وخدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم، فجزاهم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين، ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام مكرمة خادم الحرمين الشريفين باستضافة عدد من إخواننا وأشقائنا من فلسطين من ذوي الشهداء وذوي الأسرى لأداء فريضة الحج هذا العام، يشاركونهم مشاعرهم ويواسونهم ويقفون في صفهم ويشدون من عضدهم، وتأتي هذه الاستضافة تكميلاً لجهود بذلت وستبذل في المستقبل لخدمة القضية الفلسطينية، وهم بذلك ماضون على نهج المؤسس الملك عبدالعزيز، على أن هذه الأمة واحدة في دينها وواحدة في عقيدتها وواحدة في مظاهر عبادتها، وأنه من الواجب أن تكون متوحدة في قلبها وقالبها، وأن تكون كما أمر الله -جلّ وعلا- «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا».