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الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز
الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز
وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد
الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد
الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي
الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي
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«عكاظ» (جدة)

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، اليوم (الثلاثاء)، الأمراء، الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة.

وأدى القسم كل من نائب أمير منطقة جازان الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، ونائب أمير منطقة القصيم الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد، وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، قائلين: «أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل».

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حضر أداء القسم، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.