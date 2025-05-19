أكد السفير فوق العادة ومفوض دولة فلسطين لدى المملكة المهندس مازن غنيم، لـ«عكاظ»، أن توجيه خادم الحرمين الشريفين باستضافة 1000 من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى من أبناء شعبنا الفلسطيني لأداء مناسك الحج لهذا العام، يعبر عن موقف إنساني نبيل يعكس ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها اللامحدود لأبناء الشعب الفلسطيني وحرصها المستمر على التخفيف من معاناة أبناء شعبنا، وتعزيز صمودهم في وجه الاحتلال. وأضاف السفير غنيم أن هذه المبادرة السامية تعد بلسماً للجراح وتجسد عمق العلاقة التاريخية والأخوية بين المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة فلسطين، وما عرف عن المملكة من وفاءٍ ودعمٍ لا محدود للشعب الفلسطيني، ليس على الصعيد السياسي فحسب، بل على جميع الأصعدة بما فيها الجوانب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والدينية، ما يعكس مكانة المملكة كحاضنة للعالم الإسلامي وقلب وقبلة للمسلمين.وتابع السفير غنيم: «باسم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان على اللفتة الملكية الكريمة التي تجسد عمق العلاقة التاريخية والأخوية بين المملكة ودولة فلسطين، كما نتقدم بخالص الشكر والامتنان لوزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف عبدالعزيز آل الشيخ، ولكل من يسهم في إنجاح هذا البرنامج المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والنماء والاستقرار».