أودع برنامج حساب المواطن أكثر من 3 مليارات ريال اليوم (الأحد)، مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التسعين 9.9 مليون مستفيد وتابع.وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 241 مليار ريال، منها 2.7 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحاً أن 72% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1474 ريالاً.وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من مليوني رب أسرة، مشكلين ما نسبته 83%، وبلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 مليون مستفيد.