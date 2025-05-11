يرعى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز غداً (الثلاثاء) حفل تخريج متدربي ومتدربات منشآت التدريب التقني والمهني، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري، حيث تزف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في الحفل 2029 خريجاً وخريجة في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم، موزعين على 40 تخصصاً تدريبياً، يمثلون 12 منشأة تدريبية بمدن ومحافظات المنطقة كافة، إلى جانب عدد من منشآت التدريب الأهلي.وثمّن مدير عام الإدارة المهندس علي مرزوق البلوي لأمير المنطقة رعايته لهذا الحدث، مؤكداً أن الرعاية تأتي امتداداً للدعم الذي يوليه لأبناء وبنات المنطقة، وتجسد حرصه المستمر على دعم مسيرة الكفاءات الوطنية وتمكينهم من المهارات التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل بكفاءة واقتدار.