توسّعت أمس (الأربعاء) دائرة التوقعات بشأن المفاجآت التي قد يعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال زيارته للرياض، وزادت التوقعات والتكهنات بعدما أعلن ترمب، الليل قبل الماضي، وقف الغارات على ميليشيا الحوثي في اليمن، في مقابل التزام الحوثيين بالكف عن مهاجمة السفن الأمريكية، كما تزايدت التوقعات باحتمال إعلان ترمب اتفاقاً لوقف إطلاق النار في غزة وهو مطلب ظلت دول المنطقة والعالم تسعى إلى تحقيقه منذ اندلاع الحرب، وظل الرئيس الأمريكي يسعى خلال الآونة الأخيرة إلى حمل إسرائيل على السماح بإدخال المساعدات الإنسانية الى غزة.وبحسب موقع «أكسيوس» من المقرر أن يكون مبعوث ترمب للشرق الأوسط وروسيا وإيران «ستيف ويتكوف» قد أبلغ مجلس الأمن بخطط الإدارة الأمريكية حيال الوضع الإنساني في غزة، وما وصل إليه التفاوض مع إيران، وتفاصيل الاتفاق الذي توسطت فيه سلطنة عمان بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي.وفي سياق آخر؛ قال الخبير الإيراني بالشؤون الدولية كيومارس يزدانباناه للتلفزيون الإيراني إن ترمب قد يبدي اهتماماً بمقابلة الرئيس الإيراني ن خلال زيارته للسعودية، ورجح أن المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين بشأن البرنامج النووي الإيراني ربما توصلوا إلى اتفاق مبدئي على لقاء ترمب-بزشكيان في السعودية. وكان ترمب أبلغ الصحفيين بأنه سيصدر «إعلاناً إيجابياً جداً» الخميس أو الجمعة أو الإثنين، قبل ساعات من توجهه إلى السعودية. ؛ و ذكرت شبكة «ال بي سي» البريطانية أن ترمب يعتزم أن يعلن خلال زيارته للرياض أمراً بأن تطلق الولايات المتحدة في وثائقها الرسمية مسمى «الخليج العربي»، ونسبت الشبكة البريطانية تلك المعلومات الى مسؤوليْن أمريكيين تحدثا إلى وكالة أسوشيتد برس.