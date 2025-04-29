اتهمت المملكة العربية السعودية، إسرائيل بالتسبب في أوضاع غير إنسانية في قطاع غزة، إذ أكد ممثل السعودية أمام محكمة العدل الدولية السفير محمد سعود الناصر، اليوم (الثلاثاء )، في لاهاي، أن إسرائيل حوّلت قطاع غزة إلى كومة من الركام، مشدداً على ألا شيء يمكن أن يبرر انتهاكاتها في القطاع المحاصر.وقال إن إسرائيل تواصل تجاهل الأوامر الصادرة عن المحكمة وتضاعف انتهاكاتها، منوهاً بأهمية رأي محكمة العدل في إلزام تل أبيب بإدخال المساعدات.ولفت الناصر إلى أن إسرائيل تسببت في أوضاع غير إنسانية في قطاع غزة، إذ قتلت أكثر من 200 موظف في الأونروا وهاجمت مقرات الوكالة ومخازنها.وذكر أن تل أبيب ما زالت تواصل تجاهل دعوات السماح بإدخال المساعدات إلى غزة، كما هاجمت مرافق الأونروا ومخازنها ونهبت محتوياتها، في حين أن الأمم المتحدة فندت المزاعم الإسرائيلية بشأن حيادتها وادعاءاتها.وفتحت محكمة العدل الدولية، أمس (الاثنين)، أسبوعاً من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوماً على فرضها حصاراً شاملاً على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.وشرع ممثلو الأمم المتحدة في ماراثون يستمر نحو 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضياً.ويتحكم الاحتلال الإسرائيلي في تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة.ومنعت حكومة نتنياهو دخول هذه المساعدات منذ الثاني من مارس قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهراً من القتال المتواصل.