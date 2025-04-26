قبل 65 عاماً وتحديداً في يوم الجمعة الحادي والعشرين من ربيع الثاني لعام 1379هـ، نشرت صحيفة «أم القرى» الصحيفة الرسمية للمملكة، الأمر الملكي الكريم الذي أصدره الملك سعود بن عبدالعزيز ــ يرحمه الله ــ بإنشاء مدارس لتعليم البنات، ومنذ ذلك الحين والمرأة السعودية تتدرج شيئاً فشيئاً للحصول على كامل حقوقها المنشودة، حتى باتت في زمن الرؤية المجيد أحد أهم مكامن القوة، إذ أصبحت مكوناً رئيسياً في سير عجلة التنمية الشاملة للوطن.

كما أضحى مسمى «تمكين المرأة» هو العنوان الأبرز، ففي عام 2018م تم تعيين الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتعيين الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة، و في العام التالي 2019م بعد استحداث وكالة تمكين المرأة في وزارة الخدمة المدنية، تم تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة في الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير، وتُعد أول سفيرة في تاريخ المملكة، وتعيين الأستاذة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وفي عام 2020م صدرت موافقة وزير الداخلية بتكليف الدكتورة خلود بنت محمد الخميس، أميناً عاماً لمجلس منطقة تبوك، كأول امرأة تشغل هذا المنصب في المملكة، وهو أحد أهم المناصب في العمل الإداري والتنموي على صعيد المناطق في البلاد، في مجلس يتضمن جميع القطاعات الخدمية في كل منطقة، وفي ذات العام تم تعيين العديد من القيادات النسائية، ومنهُنًّ آمال بنت يحيى المعلمي سفيرة في النرويج، و الدكتورة حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، والدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي رئيسة للجامعة السعودية الإلكترونية، وتعيين منال بنت مبارك اللهيبي مديراً للتعليم بمحافظة جدة في الرابع والعشرين من يوليو للعام 2023م، وبقرار مجلس الوزارة في عام 2024 تم ترقية اللهيبي إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم، و تم تعيين 13 سيدة في مجلس هيئة حقوق الإنسان بما يمثل نصف عدد أعضاء المجلس، بالإضافة إلى تعيينات لعدد من الأكاديميات كملحق ثقافي، وعدد من وكيلات الوزارة، والرئيسات التنفيذيات. كما تابع العالم أجمع في الحادي والعشرين من شهر مايو لعام 2023 م مشاركة رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي في الرحلة العلمية المتجهة للفضاء على متن المركبة دارجون آمال بواسطة الصاروخ فالكون 9، ضمن طاقم مهمة AX-2 من كيب كانافرال في ولاية فلوريدا الأمريكية كأول رائدة فضاء عربية مسلمة، كما تم تعيين الشيهانة بنت صالح العزاز مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة وذلك في 2024، وتعيين ريم بنت صالح الغانم وكيلاً لوزارة الصحة للموارد البشرية و ذلك في الخامس عشر من أبريل الجاري.