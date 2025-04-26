‫أقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية العربية السورية حفل استقبال بالعاصمة السورية دمشق بمناسبة اليوم_العالمي_للتراث_2025⁩، وهو اليوم الذي حدده المجلس الدولي للمباني والمواقع الأثرية الـ(ICOMOS) للاحتفاء به كل عام برعاية منظمة اليونسكو ومنظمة التراث العالمي من أجل اليوم العالمي لحماية التراث الإنساني، حسب الاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في باريس في عام 1972، حيث استقبل السفير السعودي فيصل المجفل عدداً من المسؤولين السوريين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين، وجمعاً من نخب المجتمع السوري ومنسوبي البعثة، وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.