قليلة هي القرى التي تجذب اهتمام الناس طويلاً، وترسخ في ذاكرتها من جوانب وزوايا عدة مهمه، ومنها السيل الكبير (قرن المنازل) شمال الطائف، فخلافاً لبعدها الديني بصفتها ميقاتاً يحرم منه ضيوف الرحمن، تميزّت بطبيعتها الجميلة وتراثها العريق مما ساعد مخرجاً سينمائياً من أبنائها -من خلال فيلم وثائقي عنها- بالفوز عن أفضل مدينة سعودية بمهرجان أفلام السعودية في نسخته الحادية عشرة، كشف الستار عن ملامح الحياة الريفية البسيطة فيها في مزج إبداعي بين ريفيّتها الجغرافية والبُعد الديني.وقال لـ «عكاظ» مخرج الفيلم مشعل مريزيق الثبيتي: إنه فاز لكونه فيلماً وثائقياً إبداعياً يستكشف قرية «قرن المنازل» أو «السيل الكبير» في الطائف، حيث تلتقي الطبيعة الريفية بسحر الوادي، مستعرضاً تفاصيل الحياة البسيطة والهادئة لسكان القرية، وتقاليد العيش بين أحضان الريف، وترشّح الفيلم لمهرجانات دولية، منها lift-off Session، ومهرجان اليوتوبيا السينمائي، مشيراً إلى أن هذا الفيلم هو الأول له مخرجاً بمشاركة عدد من أبناء الطائف الذين حصدوا من خلاله الجائزة، وجاء طاقم العمل من مدير التصوير شاكر عبدالستار بيك، والمشرف العام تركي مريزيق الثبيتي، ومن الاستشارات الثقافية بندر سهيل الثبيتي وخلف معيض الثبيتي، ومن التصوير الفوتوغرافي فهد الزيادي، وتصميم بوستر الفيلم مها الثبيتي، إضافة لعبدالعزيز مبارك في اللقطات المؤرشفة، وفيصل الثبيتي ومريزيق الثبيتي للخدمات اللوجستية، وماجد سعيّد الثبيتي وهو صاحب القصر التاريخي للحضارات الذي جرى تصوير أجزاء من العمل داخله.