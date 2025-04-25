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«عكاظ» (جدة)

أكد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن الإنجازات التي تحققت في بلادنا خلال أقل من عقد من الزمن؛ جعلت منها نموذجًا عالميًا في التحولات على كافة المستويات.

وقال في كلمة له ضمن التقرير السنوي لرؤية 2030: «نحمد الله على ما تحقق لبلادنا من إنجازات خلال أقل من عقد من الزمن؛ جعلت منها نموذجاً عالمياً في التحولات على كافة المستويات، وإننا إذ نعتز بما قدمه أبناء الوطن الذين سخروا جهودهم للمضي به نحو التقدم والازدهار، سنواصل معاً مسيرة البناء لتحقيق المزيد من التنمية المُستدامة المنشودة للأجيال القادمة».

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