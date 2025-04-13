تواصل منطقة القصيم ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المناطق الصناعية في المملكة، إذ تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة تضم 580 مصنعاً موزعة على عدد من محافظات المنطقة، وتشير الإحصاءات إلى أن 84% من هذه المنشآت الصناعية تتركز في أربع مدن رئيسية هي: بريدة، عنيزة، الرس، والبدائع، ما يجعلها قلب الحركة الصناعية في المنطقة.وبحسب إمارة منطقة القصيم، فإن ما يعزز هذه القاعدة الصناعية هو التنوع الجيولوجي الكبير الذي تتميز به المنطقة، والذي يفتح آفاقاً واسعة أمام الاستثمار في قطاع التعدين والمعادن النفيسة والصناعية.وتضم المنطقة مجموعة من أبرز المعادن ذات القيمة الاقتصادية العالية، من بينها: الذهب، الفضة، النحاس، الرصاص، القصدير، التنجستن، الموليبدينوم، والجرانيت.ويُتوقع أن يسهم هذا التنوع في تحفيز المزيد من المشاريع التعدينية والصناعية، وخلق فرص استثمارية واعدة أمام القطاعين العام والخاص.ويأتي هذا التوجّه في ظل دعم رؤية المملكة 2030 لتعزيز التنمية الاقتصادية خارج النطاق التقليدي، وتنمية الموارد الطبيعية والصناعية الكامنة في المناطق المختلفة، وفي مقدمتها منطقة القصيم.القصيم اليوم لا تُعرف فقط بزراعتها وتاريخها العريق، بل بمستقبلها الصناعي والمعرفي الذي يتشكل على أرض غنية بالثروات والفرص.