أقرت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة إجراء الاختبارات المركزية مع اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني التي ستنطلق في يوم السابع عشر من شعبان.وستجرى الاختبارات التحريرية في مواد الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى السادس، ولطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة.واستثنت الإدارة 4 مدارس من تطبيق الاختبارات المركزية، التي حصلت على التميز في معايير هيئة تقويم التعليم والتدريب وفقاً للائحة الاختبارات المركزية التي أصدرتها الوزارة، وهي متوسطة البلد الأمين، والصولتية لتحفيظ القرآن الكريم الابتدائية، ومتوسطة الشفاء العدوية، وابتدائية القوبعية.يشار إلى أن وزارة التعليم بينت أن الاختبارات المركزية تهدف إلى تجويد العملية التعليمية من خلال تحسين ممارسات المعلمين التدريسية والتقويمية وفقًا لنتائج الاختبارات وتغطية جميع الوحدات والمهارات والمعارف الدراسية المطلوبة في كامل المقرر للفصل الدراسي وتجويد بناء وصياغة الأسئلة التي تُقدم للطلاب ورفع مستوى أداء التحصيل الدراسي للطلاب في نتائج الدراسات الوطنية والدولية، وتشخيص جوانب القوة والضعف في المناهج الدراسية، ومقارنة مستوى الأداء الحالي للطلاب مع المستوى المطلوب في ما يخدم تحسين نواتج التعلم المستهدفة.