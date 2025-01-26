بناءً على المادة الثانية والعشرين من نظام مجلس الشورى؛ يحضر وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر جلسة المجلس العادية السابعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة التي ستُعقد يوم غد (الإثنين).

ويقدم الجاسر خلال جلسة المجلس، عرضًا عما قدمته الوزارة خلال الفترة الماضية وخططها ورؤيتها للمرحلة القادمة ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتحديات التي تواجه منظومة النقل والسبل الكفيلة بمعالجتها.

وتشهد الجلسة طرح أعضاء المجلس استفسارات ونقاشات بشأن أداء الوزارة، انطلاقًا من مسؤوليات المجلس في مناقشة أداء الأجهزة الحكومية والعمل على التطوير والارتقاء بكافة القطاعات بما ينسجم مع التوجيهات السديدة والدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله، وبما يلبي طموحات المواطنين، سعيًا للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي حضور وزير النقل رغبةً من المجلس في مناقشة أداء الوزارة والاطلاع على الصعوبات والمعوقات التي تواجهها وبحث أفضل السبل والحلول المناسبة لتجاوز العقبات.

وسيشهد الوزير الجاسر تحت قبة الشورى عدة ملفات منها: منظومة السكك الحديدية في المملكة وخططها المرحلية، وحظوظ المناطق منها، تعثر مشاريع طرق وتأخر عدد من المشاريع، ظاهرة انسحاب المقاولين، توسعة المطارات الداخلية وبطء الأداء في التنفيذ، ازدواجية الطرق بين المحافظات، جسر بوا، وأسعار تذاكر رحلات الطيران.

وكان الشورى قد أعلن استقبال مقترحات المواطنين واستفساراتهم التي يرغبون بطرحها على وزير النقل والخدمات اللوجستية عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، أو من خلال البريد الإلكتروني للمجلس: Contact@shura.gov.sa.