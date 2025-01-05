بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة فوز المنتخب البحريني الأول لكرة القدم ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم السادسة والعشرين. وأعرب ولي العهد، عن أصدق التهاني للملك حمد بن عيسى، وأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح لمملكة البحرين وشعبها الشقيق.

كما بعث ولي العهد، برقية تهنئة لأمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم السادسة والعشرين.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني للشيخ مشعل الأحمد الصباح، وأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح لدولة الكويت وشعبها الشقيق.

وبعث ولي العهد برقية تهنئة، لولي العهد في دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم السادسة والعشرين.

وأعرب ولي العهد، عن أصدق التهاني للشيخ صباح المبارك، وأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح لدولة الكويت الشقيقة.