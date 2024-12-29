أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الأحد) ، نتائج إحصاءات العمرة للربع الثالث من عام 2024، إذ أظهرت أن إجمالي المعتمرين بلغ 6,254,751 معتمراً في الربع الثالث لعام 2024، بنسبة زيادة بلغت 35.0 % عن الربع المماثل من العام الماضي. وبلغت نسبة المعتمرين الذكور منهم 57.4 %، فيما بلغت نسبة المعتمرات الإناث 42.6 % من إجمالي المعتمرين خلال الربع. وقد شكَّل المعتمرون السعوديون ما نسبته 10.7 % من إجمالي المعتمرين خلال الربع الثالث لعام 2024.وأفادت نتائج النشرة أن إجمالي معتمري الخارج بلغ 3,348,512 معتمراً في الربع الثالث من عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 29.2 % عن الربع الثالث لعام 2023.وبلغ عدد المعتمرين الذكور 1,707,514 معتمراً بنسبة 51.0 % فيما بلغ عدد المعتمرات الإناث 1,638,743معتمرة بنسبة 49.0 % من إجمالي معتمري الخارج خلال الربع الثالث من 2024.وبينت نتائج النشرة أن إجمالي معتمري الداخل بلغ نحو 2,906,239 معتمراً في الربع الثالث لعام 2024، بنسبة ارتفاع 42.4 % عن الربع الثالث لعام 2023، وقد بلغ عدد المعتمرين السعوديين منهم 671,729 معتمراً بنسبة %23.1، في حين بلغ عدد المعتمرين غير السعوديين 2,234,510 معتمرين بنسبة 76.9%. وبلغ عدد الذكور من معتمري الداخل 1,883,199 معتمراً بنسبة 64.8 %، بينما بلغ عدد الإناث من معتمري الداخل 1,023,040 معتمرة بنسبة 35.2 % من إجمالي معتمري الداخل خلال الربع الثالث من 2024.وشكّل المعتمرون الذين تراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة النسبة الأعلى من معتمري الخارج في الربع الثالث من 2024 إذ بلغت نسبتهم 17.6 % من إجمالي معتمري الخارج. بينما شكّل المعتمرون الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة النسبة الأقل من معتمري الخارج خلال الربع نفسه، إذ بلغت نسبتهم 9.2 %، وعلى الصعيد الآخر، شكّل المعتمرون الذين تراوح أعمارهم بين 30 و39 سنة النسبة الأعلى من معتمري الداخل خلال الربع الثالث من عام 2024 وبلغت نسبتهم %29.2 من إجمالي معتمري الداخل.كادر×××أغسطس الأعلى لمعتمري الداخلأظهرت نتائج النشرة أن عدد المعتمرين من الداخل الذين أدوا العمرة لمرة واحدة بلغ نحو 2,295,747 معتمراً، إذ بلغت نسبة الذكور منهم 64.0 %، فيما بلغت نسبة الإناث 36.0 %، كما يعد شهر أغسطس أعلى نسبة لمعتمري الداخل الذين أدوا العمرة لمرة واحدة بنسبة 40.1 % من إجمالي معتمري الداخل الذين أدوا العمرة لمرة واحدة خلال الربع الثالث من 2024.وأوضحت النتائج أن نسبة معتمري الخارج الذين قدموا بتأشيرة العمرة بلغت 60.8% من إجمالي معتمري الخارج خلال الربع الثالث من 2024، فيما بلغت نسبة المعتمرين القادمين بتأشيرات أخرى 29.7 %، وبلغت نسبة المعتمرين القادمين بتأشيرات الزيارة الإلكترونية 6.6 %، والمعتمرون القادمون بالتأشيرة الخليجية بلغت نسبتهم 2.9 % من إجمالي المعتمرين القادمين من الخارج خلال الربع الثالث من 2024.