رأس وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم (الأربعاء)، الاجتماع الثاني خلال العام الحالي 2024، للجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي - القطري.

وفي بداية الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود أن الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون الأمني، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في ظل العلاقات المميزة التي تربط المملكة بدولة قطر بقيادة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وهنأ الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاجتماع الشيخ سعود آل ثاني بمناسبة تعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للدولة لشؤون الدفاع، مهنئاً حكومة دولة قطر والشعب القطري الشقيق بمناسبة يومها الوطني، سائلاً المولى أن يديم عليها أمنها واستقرارها.

وأشاد وزير الداخلية بالجهود التي بذلتها فرق العمل من الجانبين، لتحقيق المبادرات التي تم التوافق عليها.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

وفي نهاية الاجتماع وقع الأمير عبدالعزيز بن سعود، والشيخ سعود آل ثاني على محضر الاجتماع الثاني للعام الحالي 2024، للجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي - القطري.

شارك في الاجتماع مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، وممثل رئاسة أمن الدولة اللواء عبدالله بن سعيد القحطاني، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء ركن خالد بن عبدالرحمن العتيبي، ومدير مركز استخبارات الدفاع بوزارة الدفاع اللواء بحري ركن سطام بن ذايب المطيري، ومدير الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ومدير عام التعاون الدولي بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس بدر بن إبراهيم بن سلمه.